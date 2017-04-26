Порошенко оставил без работы сотни россиян

На липецкой кондитерской фабрике Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко, продолжаются массовые увольнения. С 1 апреля предприятие прекратило выпуск шоколада и теперь в течение апреля-мая всех сотрудников лишат работы.

Генеральный директор предприятия Олег Казаков сообщил журналистам, что на фабрике к концу мая останется всего несколько человек: охранники и сотрудники бухгалтерии. Процесс увольнения продолжается третий день. Всего на фабрике трудились около 700 человек, в день увольняют от 80 до 100 рабочих.

Вывести свой актив из России Петр Порошенко решил в начале 2017 года. По словам представителей Roshen, на столь радикальные шаги главу украинского государства толкнула неблагоприятная экономическая и политическая обстановка, сложившаяся за последние годы вокруг предприятия.

Губернатор Липецкой области Олег Королев заверил тогда, что все уволенные сотрудники закрытой кондитерской фабрики Roshen будут трудоустроены. "Не такая уж большая у нее доля. Всего там работало 1800 человек, сейчас там осталось работать 700 человек... Устроим всех. Ничего страшного. Завод и фабрика остаются на месте, утрясется все это потихоньку. Как утрясется – не мне судить, это решать ему самому, Порошенко, разбираться со своей болячкой. Переживем", – заявил губернатор.





За годы работы фабрики в Липецке, благосостояние Петра Порошенко заметно выросло. Корпорация Roshen в 2014-2016 годах получила и вывела в украинскую экономику дивиденды от Липецкой фабрики в размере 72 миллионов долларов.

Roshen - один из крупнейших на Украине производителей кондитерских изделий, включает в себя десяток предприятий, в том числе, в Литве и Венгрии. Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий: шоколадные и желейные конфеты, карамель, шоколад, печенье, вафли, бисквитные рулеты и торты.