Украинцы получили новые доказательства коррупции Порошенко

Украинские СМИ опубликовали компромат на президента страны Петра Порошенко. Новый фрагмент аудиозаписи разговора депутата Верховной рады Украины Александра Онищенко с политиком Николаем Мартыненко свидетельствует о коррумпированности главы государства.

Депутат Верховной рады Николай Мартыненко заявил, что российско-украинский олигарх Константин Григоришин – "опасный" человек, с которым "лучше не связываться". При этом он отметил, что предприниматель планировал разделить энергетику страны с "Петей" – президентом Петром Порошенко.

"Вот они похожи с Петей. Вот он типа ни при чем", – заявил Мартыненко. "Петя с Григоришиным решили раздерибанить всю энергетику. У Рината (бизнесмена Рината Ахметова. - Прим. ред.) отжали, у того отжали, у того отжали, а я у них лег поперек горла", – пояснил тогда еще депутат Верховной рады.

Политик Александр Онищенко ответил, что Петр Порошенко требовал уничтожить бизнес Рината Ахметова с помощью министерства экологии. По его словам, глава ведомства может подтвердить, что "эти все склоки, которые он устраивал с премьер-министром – тоже ему давал задание Петя", передает "Страна.ua".

Также Николай Мартыненко рассказал, что Петр Порошенко пытался развалить его бизнес в ядерной энергетике. "Он мне чуть не поломал систему, которую я выстраивал лет десять", – заявил депутат, пояснив, что президент натравил на него сотрудников Службы безопасности Украины.

Между тем политик рассказал и о личной жизни главы государства. По его словам, Петр Порошенко по жизни испытывает "дискомфорт". "На работе дискомфорт, дома дискомфорт, со здоровьем дискомфорт, со сном дискомфорт. Везде, б****, дискомфорт", – подчеркнул Николай Мартыненко.

Записи разговоров Онищенко с Довгим и Мартыненко - свидетельства чудовищной коррупции, цинизма и подлости, установленных киевским режимом. — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) 16 февраля 2017 г.

Ранее украинские СМИ уже публиковали фрагменты разговоров Онищенко и Мартыненко. В частности, журналисты размещали в интернете свидетельства того, что украинский президент на выборах дал указание о "покупке" депутатских голосов, чтобы принять необходимые ему решения.

Напомним, беглый украинский политик Александр Онищенко в апреле 2017 года получил политическое убежище в Евросоюзе. "Это означает, что я и все члены моей семьи находятся под защитой ЕС", – рассказал он. На родине его обвинили в хищении государственного имущества в особо крупном размере.