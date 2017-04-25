Путин протянул руку утопающей Украине

Москва готова восстанавливать связи с Киевом, в том числе в военно-промышленном комплексе. Об этом во вторник, 25 апреля, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в Рыбинске.

"Мы готовы будем при возможности, которая от нас не зависит, вернуться к кооперации с нашими партнерами и в этих сферах", – сказал глава российского государства. Вместе с тем он добавил: важно, чтобы для этого были созданы соответствующие условия.

Путин отметил, что разрыв сотрудничества двух стран в военно-промышленной сфере оказал и положительное влияние на Россию. По его словам, если до 2014 года Москва закупала корабельные двигатели на Украине, то теперь начала производить их сама, создав новую отрасль. "Мы были вынуждены заняться импортозамещением, и, откровенно говоря, это пошло нам на пользу с технологической точки зрения, потому что за это время – с декабря 2014 года и по сегодняшний день – нами создана фактически новая научная отрасль и новая отрасль производства", – подчеркнул президент.





В июне 2014 года президент Петр Порошенко издал указ, согласно которому Украина прекратила сотрудничество с Россией в военно-промышленной сфере. Однако еще месяцем ранее Киев ввел эмбарго на поставки военной продукции на территорию России. При этом запрет был распространен даже на то, что уже было оплачено.

Российский лидер тогда заявил, что срыв поставок с украинских заводов поможет отечественному оборонно-промышленному комплексу развивать собственное производство. Он отметил, что столь недружелюбные шаги Украины и недопоставка продукции с ее территории заставит Москву внести коррективы в оборонзаказ.

