Эрдоган готовит России новую подножку

В Турции разрабатывается Национальная энергетическая программа, цель которой – снизить зависимость от российского газа. В случае реализации новой стратегии, Россия может потерять треть своей доли на турецком рынке.

Анкара хочет разнообразить свое энергопотребление поставками азербайджанского газа, сократив при этом импорт российского топлива. Над национальной энергетической программой работает зять турецкого президента, министр энергетики Берат Албайрак.

Он подчеркивает, что главной целью доктрины является завоевание титула ведущего энергетического хаба региона и снижение зависимости Турции от иностранных ресурсов.

Сейчас Россия лидирует в схеме газового импорта страны с колоссальной долей в 56%. Следом идут Иран (19%), Азербайджан (9%), Алжир (9%) и Нигерия (7%). Однако вскоре Россия может несколько ослабить свои позиции в этом списке: "Газпрому" останется лишь 39% поставок, а Азербайджан за счет введения в строй трубопровода TANAP нарастит их до 35%.

К 2030 году, согласно подсчетам экспертов, которые приводит Life.ru, доля Турции в энергоснабжении Евросоюза составит 6,8%. Пока она равна нулю, но вскоре Анкара намерена всерьез заняться собственной добычей углеводородов. Министерство энергетики уже заявило о первой в своей истории покупке бурового судна у России.





Получается, что Москва своими же руками помогает Турции снизить энергетическую зависимость от самой себя и стать крупнейшим "транзитным султанатом" на газовой карте Европы.

"У Турции есть планы по созданию газового хаба, поэтому турки хотят затянуть на себя как можно больше газопроводов", – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению, Анкаре невыгодно, чтобы Россия возобновляла "Южный поток" в Болгарию.

Неизвестно, как отреагируют на планы Эрдогана в Европе. Там не испытывают радости от итогов недавнего референдума по вопросу укрепления позиций турецкого лидера, который, похоже, решил править страной пожизненно. К тому же, несмотря на некоторое потепление отношений между Россией и Турцией, полного доверия страны друг к другу пока не испытывают. Так что планы Эрдогана отодвинуть Москву на второй план в своей энергетической стратегии могут и не воплотиться в жизнь.

Между тем строительству газопровода TANAP, который в перспективе должен связать Азербайджан с Италией и пройти транзитом по территории Турции, активно мешают протестные акции в конечной стране маршрута. Окружной суд итальянской области Лацио принял решение о приостановке распоряжения Министерства экологии о пересадке 221 оливкового дерева в городе Мелендуньо в связи со строительными работами. Данный судебный вердикт блокирует все предварительные шаги по прокладке газопровода в этом регионе Италии.