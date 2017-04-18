Эрдоган застал россиян врасплох

Эксперты из Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте подсчитали, что "помидорная война" с Турцией обошлась нашей экономике в 1,5 миллиарда долларов. Между тем для отечественного производителя на рынке была очищена ниша в 500 миллионов долларов.

После случая с бомбардировщиком Су-24, который был сбит в воздушном пространстве Сирии, Россия запретила импорт овощей и фруктов из Турции. Нормализация отношений вопрос с поставками огурцов и томатов не решила. По словам специалистов, для отечественного производителя была освобождена рыночная ниша в 500 миллионов долларов.

Изменение вектора внешней политики Анкары оказалось неожиданным. Стремительные трансформации рынка, последовавшие за действиями турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, застали врасплох российских фермеров: воспользоваться преимуществом в полном объеме они не смогли.

Вместо этого произошел лавинообразный скачок поставок из стран ЕАЭС и СНГ. Выращивать овощи дешевле в теплом климате – на юге Казахстана, Киргизии и Армении, а у Узбекистана и Азербайджана есть упрощенный выход на российский рынок, подчеркнули эксперты.

Министерство сельского хозяйства одобрило отечественные тепличные проекты на 570 миллионов долларов. По прогнозам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, сроки их окупаемости могут быть сдвинуты "в сторону бесконечности", если Турция вернется на российский рынок томатов, сообщает "Коммерсантъ".

Риски инвестирования в тепличные проекты увеличивает рост экспорта со стороны стран ЕАЭС и СНГ, а также высокая себестоимость продукции. Впрочем, если нашим производителям овощей дать возможность покупать энергию по меньшим ценам, их продукция станет конкурентоспособной на мировых рынках. Специалисты напомнили: 50% затрат приходится на электроэнергию и тепло.