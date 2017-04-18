Эрдоган застал россиян врасплох

Взрыв в метро Россия отказалась от "Евровидения" Криминальный СССР Дом-2 Эффективные диеты

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
Алла Пугачева снова станет бабушкой
партнеры
Среда 19 апреля
Лента новостей
18:13
Названа дата празднования 870-летия Москвы
18:08
Как компенсировать недостаток красоты
17:47
Малышева отреагировала на публикацию ее "голого" селфи
17:46
Законопроект о реновации хрущевок ждет первое чтение в Госдуме
17:38
Новая девушка миллиардера Рыболовлева моложе дочери
17:25
Самые известные мажоры Москвы
16:56
Самые красивые женщины в мире
16:52
Девушка выбила зубы во время прыжка с тарзанки (видео)
16:34
"ЕР" хочет открытых финансовых отношений регионов с центром
16:20
В московском автосалоне обстреляли покупателя
16:12
Неугомонные старые девы учинили новую атаку на Сябитову
16:11
Ядерный танк "Армата" привел Запад в ужас
16:03
Барановская влюбилась после "Ледникового периода"
15:41
На юго-востоке Москвы найдены тела двух человек
15:37
Цукерберг зажал значок Марии Захаровой
15:35
Готовившие теракт боевики устроили перестрелку с ФСБ
15:21
Греф попрыгал с Водяновой
15:12
Застройщики провалили программу ЖРС в Татарстане
15:02
Рудковская запретила обсуждать ее крашеного сына
14:56
Королева красоты из Карелии спрятала iPhone в нижнем белье
14:54
Звягицев снял "Нелюбовь" на свой страх и риск
14:51
Антарктику показали глазами кита (видео)
14:49
Уралец сломал сыну палец за любовь к GTA
14:41
Мама прорыдала шесть часов из-за Лизы Боярской
14:34
Медведев пообещал рост зарплат и инвестиций
14:30
Свекольный сок признан эликсиром молодости
14:27
Ясновидящий назвал дату начала Третьей мировой
14:01
Порошенко: Санкции спасли ЕС от "танков Путина"
13:57
Генерал МВД объявил войну столичным мажорам
13:57
СМИ сообщили о массовом отравлении солдат сухпайками
13:57
В элитной клинике пациентов "лечил" автомеханик
13:55
Под Владимиром ликвидировали двух террористов
13:44
Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
13:42
На юге Москвы пенсионер убил жену
13:33
Что случилось с внешностью Марии Кожевниковой
13:27
Украинских туристов отправят в неизвестность
13:24
У звезды "Дома-2" арестовали автомобиль
13:20
Босоногий депутат устроил истерику в мэрии (видео)
13:15
Юноша выиграл конкурс в женском нижнем белье
13:11
Россияне готовятся к крупному звездопаду
12:51
В Алеппо прогремел мощный взрыв
12:44
Рецепт шато-бриан от Юлии Барановской
12:42
Фото родившей Ирины Шейк в купальнике появилось в Сети
12:39
Из воды подняли второго члена экипажа сухогруза
12:24
Когда в Москве откроется мотосезон
12:17
Названы самые дорогие отели мира
12:13
Рецепт пиццы "Маргарита" от Анфисы Чеховой
12:09
Почему больным гриппом стоит лизать лягушек
12:08
На Тверскую Заставу в Москве вернутся трамваи
12:06
Кушанашвили набросился на Пугачеву из-за новых песен
11:57
Скелеты раскрыли диету солдат Наполеона
11:49
Последствия сбоя в метро Петербурга попали на видео
11:42
В центре Москвы изнасиловали школьницу
11:19
Сухогруз "Герои Арсенала" затонул у берегов Крыма
11:18
Клинтон "сорвала" флаг США (видео)
11:11
Медики прооперировали Кобзона из-за осложнений
11:06
Алла Михеева рассказала о свадьбе
10:57
Раскрыт секрет приготовления еды для пассажиров
10:52
Удар Трампа взбодрил Россию
10:45
Необычное увлечение сына Владимира Высоцкого
10:30
ОНФ поможет с обеспечением детей кружками и секциями
10:30
Лицо Малахова пострадало в страшной аварии
10:17
У террористов отзовут гражданство России
10:11
На дорогах Москвы появятся необычные переходы
10:02
Певица Жасмин: Сердце опять начало давать сбои
09:55
Захарова в мини-шортах возбудила россиян
09:51
Ученые выявили связь мозга с мечтами
09:38
В московской квартире нашли два трупа
09:22
Модель облили кислотой в ночном клубе
09:12
Террористы применили химическое оружие против военных США
09:02
Девушка обчистила подругу и поехала кутить в Москву
08:58
Ольга Бузова оголила живот на премьере
08:54
Внук Черчилля накинулся на российского посла
08:53
Бузова и Нагиев показали чувства на красной дорожке
08:42
Признание Дадаева в убийстве Немцова попало на видео
08:36
Программу капремонта провалили из-за чиновников
08:29
Жена закричала от анализов Караченцова
08:22
Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
07:53
Cудно с россиянами потерпело крушение в Черном море
21:56
Новая любовь Андрея Соколова
21:54
Российские Ту-95 возле Аляски напугали США
21:44
В Подмосковье три человека найдены мертвыми в гараже
21:32
Застегивающий штаны пухлый малыш насмешил соцсети (видео)
21:25
Сына Газманова и родственницу Бондарчука короновали в Москве
21:17
Какое вино пил Иисус Христос
21:16
ПВО Москвы подняли по тревоге
20:51
После "Евровидения" в Киеве пройдет гей-парад
20:40
Джигурда снова сцепился с Корчевниковым
20:38
Мужу неприятна история о болезни Натальи Селезневой
20:13
Организатор теракта в Петербурге жил на Украине
20:00
Неожиданный поступок Путина удивил россиян
19:54
ОНФ повысит качество услуг в социальной сфере
19:50
Друг отказался прикрывать прелюбодеяния Михалкова
19:35
Киев предупредил гостей "Евровидения" о России
19:23
Дорожный конфликт на МКАД закончился стрельбой
19:03
Дворняга попыталась "оживить" сбитого машиной друга (видео)
19:00
Детей защитят от "групп смерти"
18:53
Тайную комнату в Китай-городе откроют для туристов
18:44
Почему собаки извиняются перед хозяевами
18:40
Садальский жестко раскритиковал Боярскую и Матвеева
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Садальский жестко раскритиковал Боярскую и Матвеева
Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
Неожиданный поступок Путина удивил россиян
Медики прооперировали Кобзона из-за осложнений
Захарова в мини-шортах возбудила россиян
Детям страшно за Никиту Джигурду
Экономика

Эрдоган застал россиян врасплох

Фото: GLOBAL LOOK press/Martin Siepmann
Эксперты из Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте подсчитали, что "помидорная война" с Турцией обошлась нашей экономике в 1,5 миллиарда долларов. Между тем для отечественного производителя на рынке была очищена ниша в 500 миллионов долларов.
прочитано 3851 раз

После случая с бомбардировщиком Су-24, который был сбит в воздушном пространстве Сирии, Россия запретила импорт овощей и фруктов из Турции. Нормализация отношений вопрос с поставками огурцов и томатов не решила. По словам специалистов, для отечественного производителя была освобождена рыночная ниша в 500 миллионов долларов.

ПО ТЕМЕ

Эрдоган перехитрил Россию

Эрдоган пошел на пожизненное

Россия ударила Эрдогана по помидорам

 Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Изменение вектора внешней политики Анкары оказалось неожиданным. Стремительные трансформации рынка, последовавшие за действиями турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, застали врасплох российских фермеров: воспользоваться преимуществом в полном объеме они не смогли.

Вместо этого произошел лавинообразный скачок поставок из стран ЕАЭС и СНГ. Выращивать овощи дешевле в теплом климате – на юге Казахстана, Киргизии и Армении, а у Узбекистана и Азербайджана есть упрощенный выход на российский рынок, подчеркнули эксперты.

Министерство сельского хозяйства одобрило отечественные тепличные проекты на 570 миллионов долларов. По прогнозам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, сроки их окупаемости могут быть сдвинуты "в сторону бесконечности", если Турция вернется на российский рынок томатов, сообщает "Коммерсантъ".

Риски инвестирования в тепличные проекты увеличивает рост экспорта со стороны стран ЕАЭС и СНГ, а также высокая себестоимость продукции. Впрочем, если нашим производителям овощей дать возможность покупать энергию по меньшим ценам, их продукция станет конкурентоспособной на мировых рынках. Специалисты напомнили: 50% затрат приходится на электроэнергию и тепло.

Автор: Геннадий Куприянов18 апреля 2017, 08:23

комментарии

Политика

Медведев пообещал рост зарплат и инвестиций
Порошенко: Санкции спасли ЕС от "танков Путина"
Босоногий депутат устроил истерику в мэрии (видео)
Удар Трампа взбодрил Россию

Шоу-бизнес

Малышева отреагировала на публикацию ее "голого" селфи
52-летняя Алена Апина снялась в порно после развода
Неугомонные старые девы учинили новую атаку на Сябитову
Барановская влюбилась после "Ледникового периода"

Проишествия

Модель облили кислотой в ночном клубе
Эффектная блондинка украла миллиард у российских артистов
В Москве найден обнаженный труп известного художника
Сыгравший Иуду актер случайно повесился в театре

Lifestyle

Звягицев снял "Нелюбовь" на свой страх и риск
Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
Мужу неприятна история о болезни Натальи Селезневой
Вицин называл Пугачеву своей ученицей
Шоу-бизнес

Жена закричала от анализов Караченцова

Супруга легендарного актера дала интервью
Шоу-бизнес

Медики прооперировали Кобзона из-за осложнений

Легендарный исполнитель находится под неусыпной заботой врачей
Шоу-бизнес

Барановская влюбилась после "Ледникового периода"

Популярная телеведущая дала интервью
Шоу-бизнес

Малышева отреагировала на публикацию ее "голого" селфи

В Сеть попал снимок с обнаженной телеведущей

Гороскоп

Новая любовь Андрея Соколова
Ирина Алферова решилась на изменение внешности
Астрологический прогноз с 17 по 23 апреля
"Бандитское" прошлое мешает сыну Любови Полищук

Фоторепортажи

Самые известные мажоры Москвы
Греф попрыгал с Водяновой
Ольга Бузова оголила живот на премьере
Сына Газманова и родственницу Бондарчука короновали в Москве

Спорт

Сборная России "потеряла" Максима Ковтуна
Российский комментатор призвал разбить лицо Ковальчуку
Парализованная фристайлистка Комиссарова впервые стала мамой
Мамаев разрешил выложить в Сеть "голые" фото жены

Регионы

Уралец сломал сыну палец за любовь к GTA
Юноша выиграл конкурс в женском нижнем белье
В элитной клинике пациентов "лечил" автомеханик
Сухогруз "Герои Арсенала" затонул у берегов Крыма
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru