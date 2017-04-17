Эрдоган перехитрил Россию

По итогам 2016 года Абхазия существенно нарастила поставки помидоров в Россию. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), по сравнению с 2015 годом они выросли в 15 раз.

Реальные объемы поставок могут быть выше заявленных официально. По словам экспертов, через Абхазию в Россию поступают запрещенные к ввозу турецкие помидоры. Согласно данным ФТС, в 2016 году соседнее государство поставило в нашу страну две тысячи тонн помидоров на два миллиона долларов. Годом ранее поставки составили 140 тонн – на 8,8 миллиона рублей.

"Фактически Абхазия отправляет в Россию турецкие помидоры, на которые просто переделываются документы. Контрабанда приобрела такие колоссальные масштабы, что по большому счету говорить об эмбарго уже не приходится", – цитирует президента Национального союза производителей овощей Сергея Королева газета "Известия".

По словам эксперта, таможенные органы выезжали во многие соседние республики, чтобы удостовериться в росте производства овощей. Однако в большинстве случаев им просто показывали "какие-то насаждения".

Рост поставок помидоров из Абхазии обеспокоил Россельхознадзор еще в начале 2016 года. Тогда состоялись переговоры с заместителем торгового представителя Республики Абхазия в России Алхасом Барзанией, но речь шла лишь о трехкратном росте экспорта этих овощей.

Напомним, что Россия ввела запрет на ввоз турецких томатов и других продуктов 1 января 2016 года. Турция пытается добиться отмены этого решения.