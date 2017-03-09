В России вскоре отменят выплаты пенсий

Пенсии в России в ближайшие 20 лет могут заменить адресными выплатами для неимущих. Эксперты считают, что люди предпочтут иметь собственные сбережения на старость, а не полагаться на государственные программы.

"Я не знаю ни одного человека среднего возраста, не говоря уже о молодежи, который в своей жизненной стратегии рассчитывает жить только или преимущественно на государственную пенсию", – заявил ректор Российской академии госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимир Мау. "Наверное, через поколение сложится ситуация, когда пенсия будет возрастным пособием по бедности и инвалидности, то есть приобретет адресный характер", – цитирует его газета "Известия".

По словам эксперта, пенсии получают те, кто не может прожить на сбережения или финансовую поддержку семьи. Если изменить формат выплаты, сделав ее адресным пособием по бедности и инвалидности, "можно будет нормально жить".

"Вообще, чем богаче общество, тем меньше люди будут полагаться на государственную пенсию. Они будут строить личные пенсионные траектории", – отметил Мау. Специалист добавил, что одна из главных целей пособия – поддержание прежнего уровня жизни после выхода на пенсию, но признал, что благополучие человека на пособии напрямую зависит от эффективности бизнеса и экономики.

Ректор РАНХиГС уверен, что нельзя одновременно иметь низкие налоги и высокое гарантированное пенсионное обеспечение. Он привел в пример страны Скандинавии, где пожилые люди живут в достатке, однако с работающей части населения взимается подоходный налог в размере 50%.

Никто отменять пенсии не собирается. Просто после выборов 2018 их будут разыгрывать в лотерею. — Дмитрий ★★★★★ (@Isaidyouaregods) 27 февраля 2017 г.

Ранее глава Министерства труда и социального развития России Максим Топилин сообщил, что Минфин возражает против доиндексации пенсий. По словам чиновника, вопреки разногласиям между ведомствами соответствующая инициатива будет внесена на рассмотрение правительства.