ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Регулятор лишил лицензии московский Межрегиональный почтовый банк. Финансовая организация прекратила деятельность в порядке добровольной ликвидации, сообщает "Газета.ru".
Отмечается, что Межрегиональный почтовый банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. Он занимал 475-е место в банковской системе России.
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