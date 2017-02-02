Запад принял план по обрушению рубля

Глава миссии Международного валютного фонда в России Габриэль Ди Белла поддержал механизм абсорбирования дополнительных доходов российского бюджета. Он заявил, что план Минфина по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке позволит снизить зависимость курса рубля от нефти.

Глава миссии МВФ назвал действия Минфина по закупке валюты позитивным событием. По его мнению, это возможно при условии, что этот механизм будет работать в укрепление скрытого бюджетного правила в утвержденном бюджете 2017–2019 годов.

"Мы смотрим на это как на первый шаг на пути к реализации формального бюджетного правила", – пояснил Ди Белла. Представитель МВФ также считает, что действия российского Минфина будут способствовать сохранению резервов, сообщает RNS.

Ранее в Минфине заявили, что с февраля 2017 года начнут проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Целью закупок валюты ведомство назвало "повышение стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий".

Сообщалось, что накануне, во время торгов, рубль ослаб по отношению к евро и доллару. На 2 февраля официальный курс доллара составляет 60 рублей 31 копейку. Во время последних торгов он укрепился на 23 копейки.

За один евро сейчас дают 65 рублей три копейки. Укрепление европейской валюты относительно отечественной составило 75 копеек.

По мнению многих экспертов, в дальнейшем рубль нацелят на ослабление. Как писали Dni.Ru, аналитики полагают, что валютный курс при этом останется в границах 60-65 рублей за доллар.