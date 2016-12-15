Россия достучалась до оглохшего МВФ

Международный валютный фонд (МВФ), который долгое время игнорировал долг Украины перед Россией, наконец-то счел нужным озвучить эту проблему. Ведомство призвало Москву и Киев разрешить в ближайшей перспективе наболевший вопрос.

Как подчеркнул глава миссии МВФ в Киеве Рон ван Руден, от урегулирования данной проблемы зависит вопрос о дальнейшей финансовой помощи Украине. "Это всегда учитывалось при принятии решения, поскольку это просрочка бондов, и мы призываем обе стороны работать над нахождением решения в контексте выполнения программы", – приводит его слова РИА Новости.

При этом Руден не стал уточнять, достигнут ли какой-то прогресс в отношении выплаты долга России. Представитель МВФ также подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что предоставить Украине транш до конца 2016 года невозможно.

"Мы ожидаем принятия нового бюджета, это внесено в повестку дня Рады на будущую неделю. Надо надеяться, в начале будущего года, когда необходимые условия будут выполнены, вопрос можно будет вынести на рассмотрение Совета директоров МВФ", – заявил Руден.



Кроме того, глава миссии МВФ подчеркнул, что экономика Украины по-прежнему развивается крайне медленными темпами. По словам финансиста, этой стране "понадобится целое поколение", чтобы догнать соседние страны, такие как Польша и Румыния, по уровню ВВП на душу населения.

Отметим, что миссия МВФ работала в Киеве с 3 по 17 ноября. От результатов ее работы зависело то, получит ли Украина очередной транш финансовой помощи в размере 1,3 миллиарда долларов до конца 2016 года.

Напомним, Москва выдала Киеву кредит в размере трех миллиардов долларов в декабре 2013 года через выкуп украинских еврооблигаций. В ноябре 2015 года власти страны реструктурировали долг перед частными кредиторами, списав 20% основной суммы и продлив срок выплат. Киев полагал, что Москва примет такие условия, но она отказалась.

В декабре 2015 года Международный валютный фонд признал этот кредит суверенным долгом, на который не должны распространяться условия реструктуризации. В феврале 2016-го Минфин России подал иск в Высокий суд Лондона о взыскании задолженности. В начале мая президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении бессрочного моратория на погашение долга.