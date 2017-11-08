Сердюков ищет 35 миллиардов на новый проект

Экс-министр обороны и индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков выступил с неожиданной инициативой. На реализацию идеи ему понадобится 35,5 миллиарда рублей.

Топ-менеджер госкорпорации предложил создать единую межрегиональную службу санитарной авиации. Он рассказал о проекте на заседании комиссии при президенте России по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий.

Инвестиции Сердюков предложил привлекать из внебюджетных источников. Найти деньги топ-менеджер "Ростеха" хочет с помощью механизма инфраструктурной ипотеки.

По мнению автора проекта, инвесторы смогут вернуть вложения в 2021-2035 годах. Организация начнет окупаться за счет оплаты оказанных гражданам услуг Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС), уверен Сердюков.

Проработкой инициативы займется Минздрав России. Заинтересованные ведомства изучают возможность реализации проекта, сообщает газета "Известия".

Напомним, что Сердюков не сталкивается со сложностями при трудоустройстве даже после скандального увольнения из Министерства обороны. Недавно он стал руководителем еще одной организации: его назначили главой совета директоров авиастроительной компании "Роствертол".

Как писали Dni.Ru, ранее Сердюков вошел в новый состав совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации. За несколько дней до этого он возглавил ПАО "КамАЗ".