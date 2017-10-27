Сердюков и Васильева поменялись местами

Президентские амбиции Собчак Скандальный развод Джигарханяна Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2

Самое читаемое

В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"
Дочь воссоединила Навку и Жулина
Лободу в "голом" платье подняли на смех
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
партнеры
Пятница 27 октября
Лента новостей
21:54
Юлия Высоцкая рассказала о трудностях на работе
21:40
Подробности кровавой расправы над двумя девушками на вечеринке
21:22
Венгрия нашла способ жестко отомстить Украине
20:18
Секреты долголетия знаменитостей
20:13
Испания на грани гражданской войны
20:07
Шведские депутаты массово пожаловались на домогательства
19:54
Фанаты обвинили красотку из "Дома-2" в разрушении семьи
19:46
БДСМ-гей свидание в Москве закончилось поножовщиной
19:14
Безумные регионы: в Ростове-на-Дону по улицам водят льва
18:59
Поклонская ответила Собчак словами Путина
18:58
Приднестровье мечтает о присоединении к России
18:37
Украинская певица рассказала о волнении из-за "всплеска либидо"
18:30
Жилой дом в Балашихе спасли от взрыва
18:16
Долевое строительство уйдет в прошлое
18:12
В Москве на рельсы метро упал слепой мужчина
18:07
Шнуров тайно купил незнакомке квартиру
17:39
НАТО обострило обстановку на границе России
17:18
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 12
16:57
Внешность 43-летнего Сташевского ошеломила народ
16:37
Парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании
16:30
Неразрушимое НЛО напугало землян (видео)
16:27
Популярный стример Василий избил девушку в прямом эфире (видео)
16:20
Матерщинник Лавров изощренно поиздевался над Бузовой
16:17
Собчак устроила новую провокацию по Крыму
16:03
Емельяненко назвали подлецом и обиженной девочкой
16:01
Бюджет-2018 прошел первое чтение в Госдуме
15:51
Джигарханяна отправят на покой после скандального закрытия театра
15:49
К "Луховицким овощам" подвели газопровод
15:45
Макрон довел своих сограждан до бунта
15:44
В Москве загорелся лакокрасочный цех
15:31
Корчевников не выдержал семейных разборок Казаченко
15:23
Издевательство над котенком попало на видео
15:18
Мстительный калининградец заварил соседке дверь
15:06
Cостояние беременной Рапунцель из "Дома-2" резко ухудшилось
14:41
В КЗ им. П.И. Чайковского пройдет заключительный концерт фестиваля "Музыка Земли"
14:39
Первые в России iPhone X расхватали за три минуты
14:33
Москва поставила заслон западному свинству
14:26
Водитель сбил ребенка по пути на экзамен в ГИБДД
13:53
Почему Сербия не хочет плясать под американскую дудку
13:46
Анфиса Чехова тайно развелась с актером
13:38
Ушлая Бузова превзошла Пугачеву
13:37
Совет на выходные
13:14
Бывшая жена Ливанова: Голубкина напилась и обливалась пивом
13:04
Фельдшеры скорой сломали руки 91-летней москвичке
13:01
На Собчак нарыли компромат
12:30
Больной раком Караченцов повеселится перед операцией
12:18
Маньяк-москвич прокручивал своих жертв через мясорубку
12:11
Братья Сафроновы представят главное магическое шоу страны
12:05
Animal ДжаZ отметит юбилей альбома "Шаг Вдох" концертом в Москве
11:54
По фиолетовой ветке метро пустят больше поездов
11:50
Юная российская модель умерла при странных обстоятельствах
11:49
Порошенко заложил бомбу под Авакова
11:41
Дмитрий Борисов крупно подставил Первый канал
11:41
В Москве трое с пистолетами отобрали у водителя 2 миллиона
11:41
Звезда "Голоса" пожаловалась на крики и матерщину Градского
11:09
Гламурный полицейский покорил россиянок в Сети
11:04
В квартире под Москвой нашли лабораторию по созданию бомб
11:02
Главные события Москвы с 27 октября по 2 ноября
10:55
Отношения Джоли и Питта держались на отличном сексе
10:52
Россия посадит Финляндию на голодный паек
10:35
На фиолетовой ветке столичного метро встали поезда
10:14
Как женщины заставляют мужчин отказываться от презервативов
09:56
Галкин остался без Меньшовой после скандала
09:44
"Ольга" и "Лилия" возьмутся за ювелирную работу под землей
09:29
У подъезда на севере Москвы нашли младенца
09:21
Сексуальные женщины Востока покорили Сеть
08:46
Сербия поставила США на место
08:43
Фиктивный брак спасет 82-летнего Джигарханяна
08:30
Киев нашел подлый способ насолить Москве
08:09
Бензовозы с нефтью столкнулись в Капотне
06:15
"Не позорь фамилию": Емельяненко счел предателем сбежавшего к Кадырову брата
22:00
Ясновидящая предсказала судьбу Шараповой
21:57
Оригинальные увлечения писателей
21:37
При пожаре на складе в Москве пострадал человек
21:33
В жуткой аварии с такси и грузовиком погибли люди
21:12
Марьянов умер от потери крови
21:06
На юге Москвы загорелся склад
20:40
Сергей Шнуров послал Дмитрия Нагиева (видео)
20:24
Жене не дали увезти Марьянова перед смертью
20:21
Подруга Цимбалюк-Романовской заявила об убийстве Джигарханяна
19:44
Безумные регионы: В Нижегородской области борются с "Черной дырой"
19:36
В Кемеровской области наркоман похитил ребенка
18:54
В Новосибирске машина влетела в остановку с людьми
18:52
Украине предсказали пять лет "кровавой мясорубки"
18:30
Раскрыты огромные заработки звезд на ток-шоу
18:14
На президентских амбициях Собчак поставили крест
18:04
Кто был на борту рухнувшего в море российского вертолета
17:47
Зарплаты депутатов сократят на 10%
17:43
Семью Фриске настигла суровая кара
17:38
Неожиданные подробности смерти Марьянова
17:26
Российский вертолет с пассажирами рухнул в море
17:17
Гинеколог 40 лет оплодотворял пациенток без их ведома
17:08
В жилом доме в Донецке прогремел взрыв
17:04
Мигрантам ставят препятствие на пути в Россию
17:02
Захарова потрясена новым шоу Трампа
17:02
Москвичей предупредили об опасности на дорогах
16:58
Какие пластические операции самые популярные
16:22
Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала
16:17
Россия испытала спутник-перехватчик
16:04
"Государи не какают": Алена Свиридова оценила "Матильду"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
Бузову поймали на лжи во время скандального интервью
Загипнотизированный Джигарханян напился после захвата театра
Фиктивный брак спасет 82-летнего Джигарханяна
Обколотого Джигарханяна держит под замком известный бизнесмен
Общество

Сердюков и Васильева поменялись местами

Анатолий Сердюков и Евгения Васильева. Фото: Dni.Ru
Бывший глава Минобороны России Анатолий Сердюков занял место фигурантки дела о хищениях в "Оборонсервисе" Евгении Васильевой. Теперь он выполняет обязанности секретаря Товарищества собственников жилья (ТСЖ) своего дома в центре Москвы.
прочитано 4444 раза

О новой должности Сердюкова стало известно из материалов протокола общего собрания собственников многоквартирного дома, расположенного в Молочном переулке. Согласно документу, из всех владельцев жилья присутствовали лишь экс-глава Минобороны и его бывшая коллега Васильева. 

ПО ТЕМЕ

Сердюкова взяли руководителем в КамАЗ

Евгения Васильева получила новую должность

Сердюков возглавил еще одну крупную компанию

Три собственника квартир не пришли, интересы еще двух представлял сам Сердюков на основании соответствующих доверенностей. Всего в этом доме семь владельцев жилья, пишет "Газета.ru".

По итогам встречи было решено, что пост секретаря ТСЖ, которым раньше являлась Васильева, займет Сердюков. Кроме того, экс-глава Минобороны выполнял на собрании функции председателя.

Сердюков и Васильева утвердили стоимость работ по замене электромеханических приводов и автоматики въездных ворот во двор на сумму 113 490 рублей. Также они решили провести "непредвиденные работы по замене люминесцентных светильников на светодиодные в подземной автостоянке и технических помещениях". На это планируется потратить 43 тысячи рублей.

Васильева была назначена на пост секретаря ТСЖ в июне 2017 года. В доме в Молочном переулке она владеет 13-комнатной квартирой. Элитное жилье в этом здании есть и у Сердюкова. Однако в ноябре 2016 года сообщалось, что в квартире экс-главы Минобороны проживает его сестра Галина Пузикова.

Автор: Рудольф Великолепный27 октября 2017, 15:05

комментарии

Политика

Испания на грани гражданской войны
Венгрия нашла способ жестко отомстить Украине
Поклонская ответила Собчак словами Путина
Приднестровье мечтает о присоединении к России

Шоу-бизнес

Джигарханян отказался говорить при встрече с женой
Самые возмутительные гей-скандалы: от Лазарева до Киркорова и Галкина
Первый канал защитил Борисова от нападок известного певца
Внешность 43-летнего Сташевского ошеломила народ

Проишествия

Подробности кровавой расправы над двумя девушками на вечеринке
Популярный стример Василий избил девушку в прямом эфире (видео)
Издевательство над котенком попало на видео
БДСМ-гей свидание в Москве закончилось поножовщиной

Lifestyle

Секреты долголетия знаменитостей
Оригинальные увлечения писателей
"Государи не какают": Алена Свиридова оценила "Матильду"
Брошенная жена "Ивана Бровкина" умирает от рака
Шоу-бизнес

Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала

Друг Панина считает, что актер способен на убийство
Шоу-бизнес

Галкин остался без Меньшовой после скандала

Шоумен сделал важное сообщение
Политика

Поклонская ответила Собчак словами Путина

Депутат отреагировала на слова ведущей о повторном референдуме в Крыму
Культура

Секреты долголетия знаменитостей

Михалков, Зельдин и Моисеев рассказывают о секретах долголетия

Гороскоп

Ковальчук и Чумаков снова станут родителями
Совет на выходные
Ясновидящая предсказала судьбу Шараповой
Как выбрать гаджет по знаку зодиака

Фоторепортажи

Сексуальные женщины Востока покорили Сеть
Ходченкова спрятала живот под свободным пальто
Родившая Кожевникова произвела фурор своим видом
Чем запомнится Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Спорт

Емельяненко назвали подлецом и обиженной девочкой
Хоккеист отправил соперника в нокдаун атакой Супермена (видео)
Теннисист неуклюжим ударом пробил крышу стадиона (видео)
Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)

Регионы

Водитель сбил ребенка по пути на экзамен в ГИБДД
Россиянин украл деньги у тамады на собственной свадьбе
Убийцей заколотого в туалете школьника оказался подросток
Пять кошек и собака устроили пожар в Архангельске
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru