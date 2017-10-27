Сердюков и Васильева поменялись местами

Бывший глава Минобороны России Анатолий Сердюков занял место фигурантки дела о хищениях в "Оборонсервисе" Евгении Васильевой. Теперь он выполняет обязанности секретаря Товарищества собственников жилья (ТСЖ) своего дома в центре Москвы.

О новой должности Сердюкова стало известно из материалов протокола общего собрания собственников многоквартирного дома, расположенного в Молочном переулке. Согласно документу, из всех владельцев жилья присутствовали лишь экс-глава Минобороны и его бывшая коллега Васильева.

Три собственника квартир не пришли, интересы еще двух представлял сам Сердюков на основании соответствующих доверенностей. Всего в этом доме семь владельцев жилья, пишет "Газета.ru".

По итогам встречи было решено, что пост секретаря ТСЖ, которым раньше являлась Васильева, займет Сердюков. Кроме того, экс-глава Минобороны выполнял на собрании функции председателя.

Сердюков и Васильева утвердили стоимость работ по замене электромеханических приводов и автоматики въездных ворот во двор на сумму 113 490 рублей. Также они решили провести "непредвиденные работы по замене люминесцентных светильников на светодиодные в подземной автостоянке и технических помещениях". На это планируется потратить 43 тысячи рублей.

Публикация от Evgenia Vasileva (@evahomealone) Апр 26 2015 в 9:11 PDT

Васильева была назначена на пост секретаря ТСЖ в июне 2017 года. В доме в Молочном переулке она владеет 13-комнатной квартирой. Элитное жилье в этом здании есть и у Сердюкова. Однако в ноябре 2016 года сообщалось, что в квартире экс-главы Минобороны проживает его сестра Галина Пузикова.