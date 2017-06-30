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Общество

Сердюков получил вторую должность за два дня

Анатолий Сердюков. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков вошел в новый состав совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Ее акционеры переизбрали руководителей компании на годовом собрании.
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Для Сердюкова, являющегося индустриальным директором авиационного кластера госкорпорации "Ростех", это вторая должность за два дня. Экс-министр обороны России 29 июня вошел в совет директоров ПАО "КамАЗ", а теперь получил еще одно высокое назначение.

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Кроме Сердюкова, в состав совета директоров ОАК вошли еще десять человек. Это президент ОАК Юрий Слюсарь, советник президента ОАК Борис Алешин, замминистра обороны Юрий Борисов, замминистра экономического развития Евгений Елин, замминистра финансов Андрей Иванов, министр промышленности Денис Мантуров, замминистра транспорта Валерий Окулов и другие, сообщается на сайте ОАК.

Отметим, из нового состава совета директоров ОАК выбыли глава Внешэкономбанка Сергей Горьков и гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Корпорация объединяет крупнейшие авиастроительные предприятия России. Государству в лице Росимущества принадлежит 91% акций холдинга.

Напомним, ранее новую должность заняла и бывшая приближенная Анатолия Сердюкова, экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева, известная по скандальному делу "Оборонсервиса". Она стала секретарем товарищества собственников жилья (ТСЖ) в доме, расположенном в Молочном переулке в центре столицы.

По некоторым данным, за ее кандидатуру проголосовали 100% присутствовавших на собрании жильцов. Обязанности и функции секретаря устанавливает правление ТСЖ, в частности он может вести протоколы собраний.

Автор: Людмила Фоканова30 июня 2017, 21:15

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