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Экономика

Киев подсчитал убытки от разрыва с Россией

Фото: GLOBAL LOOK press
Украина терпит миллиардные убытки после того, как лишилась традиционных рынков сбыта. Главный из них – Россия, признали в Минэкономразвития страны.
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Невозможность реализовывать продукцию на традиционных для себя рынках стоила Украине 15 миллиардов долларов. Такое признание прозвучало на конференции Fitch Ratings из уст Степана Кубива. Глава Минэкономразвития подчеркнул, что в основном речь идет о России.

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Как обычно у нынешней власти в Киеве, во всем виновата Москва. "Большим вызовом" назвал украинский министр запрет транзита украинских товаров через Россию. Из-за этого Верховной Раде пришлось принять 140 законов, напомнил Кубив. "В 2014 году – аннексирование Крыма и конфликт на востоке. И, как результат, потеря 20% экономики, 7% территории", – заявил чиновник.

В 2015 году Украина отменила соглашение о свободной торговле с Россией и запретила ввоз многих российских товаров. В ответ на это Москва также приостановила действие договора о ЗСТ и ввела продэмбарго, а также таможенные пошлины, напоминает РИА Новости.

Министру Кубиву все же пришлось признать и внутренние украинские проблемы. По его словам, в течение последних 27 лет на Украине происходила деиндустриализация. В результате произошел отток профессиональных кадров, устарело производственное оборудование, потерян научный потенциал.

 В 2016 году перестала действовать зона свободной торговли между Украиной и Россией в рамках СНГ. Кроме того, обе страны ввели эмбарго на ввоз ряда продовольственных товаров друг друга. Киев, например, запретил поставки из России водки, кондитерских изделий, мяса, шоколада, детского питания, рыбы, пива, сигарет, корма для собак и кошек.

Ранее в Киеве подсчитали убытки от военных действий на востоке страны. По данным Минобороны, вооруженный конфликт в Донбассе обошелся экономике страны в 50 миллиардов долларов. При этом речь шла только о разрушенных объектах энергетической, транспортной, социальной инфраструктуры, в результате чего люди остались без рабочих мест.

Как отмечалось, военные действия приводят также и к непрямым убыткам, связанным с блокадой неподконтрольных Украине территорий с начала года. В частности, националисты блокировали поставки антрацита из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Уголь необходим для ТЭС и ТЭЦ, которые производят 10-12% всей электроэнергии в стране. Потребность страны в угле составляет около 10 миллионов тонн. Киеву их теперь приходится закупать за границей по формуле "Роттердам+" (отпускная цена в порту Роттердама и затраты на его доставку).

Автор: Андрей Евлампиев30 ноября 2017, 17:57

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