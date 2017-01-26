Задорнов увидел пользу в обеднении россиян

Кредитная дисциплина граждан нашей страны улучшилась со снижением их доходов. Банкиры констатируют: рост просроченной задолженности россиян сократился на порядок.

Средний россиянин стал беднее на 15% по сравнению с октябрем 2014 года. Об этом сообщил президент ВТБ 24 Михаил Задорнов. "Это за два года очень большое снижение уровня жизни", – подчеркнул он.

Глава кредитной организации добавил, что снижение доходов повлияло на финансовое поведение жителей России, передает ТАСС. "Сильно обедневшее население аккуратнее платит по кредитам", – отметил Задорнов.

По информации главы ВТБ 24, за 11 месяцев 2016 года просроченная задолженность по всей банковской системе выросла всего на 24 миллиарда рублей. Он напомнил, что в 2014-2015 годах приросты просрочки составляли по 200 миллиардов рублей ежегодно.

Задорнов также пояснил, что в сложившейся экономической ситуации мало кто имеет возможность создавать сбережения путем вкладов. "Хотя ставки по вкладам остаются и выше инфляции, это не те ставки, которые были в начале 2016 года", – заключил он.

Ранее сообщалось, что реальные располагаемые доходы россиян в 2016 году, по данным Росстата, снизились по сравнению с 2015-м на 5,9%. Как писали Dni.Ru, такой спад продолжается уже три года подряд. За последние 26 месяцев, начиная с октября 2014 года, Росстат ни разу не зафиксировал даже месячного их прироста.