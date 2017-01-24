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Порошенко в Финляндии строит козни против России

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Matti Matikainen
Президент Украины Петр Порошенко испугался политических рисков проекта "Северный поток-2". Во время своего визита в Хельсинки украинский лидер выразил надежду, что Финляндия будет придерживаться принципиальной позиции по поводу строительства российской стороной второго газопровода на дне Балтийского моря.
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Порошенко посетовал на то, что Украина может пострадать от действий России при реализации масштабного проекта. "Говоря о сотрудничестве в области энергетики, мы рассчитываем на принципиальную позицию Финляндии по проекту „Северный поток-2“. Так называемая коммерческая привлекательность этого проекта несет в себе ряд политических рисков", – сказал президент Украины на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

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 Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Во время официального визита Петра Порошенко в Финляндию подписан меморандум о взаимопонимании в сферах энергоэффективности, возобновляемой энергетики и альтернативных видов топлива. До этого в Киеве неоднократно звучали опасения по поводу реализации проекта "Северный поток-2", который понизит возможности Украины как одного их ключевых транзитеров газа в Европу.

Сама Финляндия рассматривает "Северный поток-2" исключительно как коммерческий проект и никогда не заявляла о каких-либо политических рисках строительства газопровода.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Новый газопровод планируется проложить рядом с уже существующей трубой "Северного потока-1". Для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2" создана компания Nord Stream 2.

Фото: gazprom.ru

Ранее партнеры по проекту – Engie, "Газпром", OMV, Shell, Uniper и Wintershall – сообщали, что решили отозвать поданное в Польше уведомление о создании совместного предприятия для строительства газопровода. Планировалось, что зарубежные компании станут акционерами с долями по 10% компании Nord Stream 2, которая пока целиком принадлежит "Газпрому".

Окончательная структура проекта пока не определена, но сегодня, 24 января, глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил, что вопросы, связанные с финансированием "Северного потока – 2", должны быть решены в ближайшие месяцы.


"Не думаю, что это надолго. Думаю, что в ближайшие месяцы вопрос, связанный с коллективным финансированием, будет решен. Зарубежные партнеры не меньше нас заинтересованы в том, чтобы этот проект состоялся", – сказал Зубков.

Капитальные затраты на "Северный поток – 2" ожидаются на уровне восьми миллиардов евро, вместе со стоимостью заимствований сумма может достичь 9,9 миллиарда евро, сообщал ранее зампред правления "Газпрома" Александр Медведев. Также известно, что российская компания профинансирует "Северный поток – 2" в 2017 году на более чем 110 миллиардов рублей.

Автор: Александр Комаров24 января 2017, 14:55

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