НАТО щелкнуло Порошенко по носу

В очередной раз надежды президента Украины Петра Порошенко "породниться" со странами Запада не оправдались. Североатлантический альянс не видит оснований для интеграции Киева в свои ряды.

Военный источник в Брюсселе рассказал, что НАТО отказалось от идеи предоставления членства Украине, поскольку не был найден консенсус. Участники альянса не понимают, какую роль может сыграть Киев и каким образом он усилит их безопасность.

Представители организации подчеркнули, что о полноформатном вступлении Украины в ряды "военной семьи" речь не идет вовсе, пишет газета "Известия". Государство сосредоточено на проведении реформ и модернизации, а альянс поддерживает его в этих направлениях, добавили там.

Эксперты уверены, что НАТО не планирует принимать Киев в свои ряды. По их словам, экономика и политика Украины слишком нестабильны, чтобы страна могла рассчитывать на членство в организации.

Специалисты напомнили, что официально вопрос о присоединении Украины к НАТО поднимался один раз – во время Бухарестского саммита в 2008 году, когда главой государства был Виктор Ющенко. Президент США Дональд Трамп намерен преобразовать Североатлантический альянс, и Украина вряд ли станет частью этих реформ, подчеркнули аналитики.

В прессе периодически появляется информация о вступлении Украины в НАТО, но реальных шагов в этом направлении так и не было сделано. Впрочем, Петр Порошенко уверен, что у его страны есть все шансы на присоединение к альянсу и Евросоюзу.