Названа минимальная стоимость обучения в МГУ в 2017 году

Ректор московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий рассказал, сколько стоит обучение в вузе на платном отделении в наступившем году. Также он сообщил, что в этом году в МГУ открыт новый факультет – космических исследований.

Садовничий сообщил, что цена обучения в университете зависит от сумм, которые выделяет государство для одного студента на бюджетном отделении. Так, в этом году минимальная стоимость по очной форме составит 310 тысяч рублей в год.

Обучение по вечерней форме обойдется для студентов в 195 тысяч в год. Ректор МГУ подчеркнул, что в университете развиваются технологии дистанционного образования. "Это позволило сотням тысяч людей бесплатно попасть на лекции выдающихся преподавателей вне зависимости от образования, возраста и места пребывания. За последние три года аудитория наших слушателей превысила 200 тысяч человек из более чем 120 стран", – цитирует Садовничего "Российская газета".

Ректор отметил, что к открытым курсам МГУ подключаются и региональные вузы. В этом семестре зачеты по ним получили более 500 студентов. Садовничий также сообщил, что в университете в этом году открылся новый факультет космических исследований.

Базовыми предметами для студентов нового факультета станут математика, химия, биология и астрономия. В этом году будет небольшой набор в магистратуру. "Затем, если мы говорим о бакалаврах или специалистах, возможно, будет специализация по отдельным направлениям", – заявил Садовничий.