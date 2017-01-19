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Путин приготовил студентам сюрприз

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Guneev
Президент России Владимир Путин в Татьянин день 25 января готовится посетить Московский государственный университет и пообщаться со студентами ВУЗа. Об этом рассказали в самом учебном заведении.
прочитано 661 раз

Информацию о подготовке визита Владимира Путина в МГУ подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, глава государства намерен поздравить студентов с Татьяниным днем. Кроме того, Песков заявил, что учащихся ожидает некий сюрприз. В чем он заключается пресс-секретарь, однако, говорить не стал, сообщает издание РИА ФАН.

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При этом стоит отметить, что встретиться с президентом смогут те, кто показывает наибольшие успехи в учебе, науке и общественной деятельности. Владимир Путин общался со студентами МГУ в 2005 году, когда в непринужденной атмосфере отвечал на вопросы студентом университета.

Ранее сообщалось, что ведущий российский ВУЗ занял третье место по уровню востребованности выпускников в мировом рейтинги компании Quacquarelli Symonds (QS). "Впереди только Оксфорд и Стенфорд", – прокомментировал успех ректор университета Виктор Садовничий.


Автор: Иван Поляков19 января 2017, 19:00

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