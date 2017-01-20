В Госдуме предложили перекрыть газ Украине

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости перекрыть поставки газа на Украину и начать арест принадлежащего украинскому государству имущества на территории России. По его словам, только так можно заставить Киев платить за потребленное голубое топливо.

"Раз Украина не отдает долг, значит, надо начать изымать ее имущество на территории России, ограничить подачу газа", – сказал парламентарий в своем интервью изданию РИА ФАН. При этом он отметил, что нынешние украинские власти будут стремиться любыми путями не отдавать свои долги.

По мнению Милонова, России следует действовать жестче для того, чтобы сподвигнуть Украину исполнять свои долговые обязательства. "Нужно демонстрировать этим людям – временщикам – что мы не будем поддерживать этот режим", – подчеркнул он. При этом депутат добавил, что достаточно мягкая позиция Москвы по отношению к Киеву на данный момент позволяет украинским властям и дальше оставаться у кормила и проворачивать свои махинации. "Нам нужно требовать возврата этого долга любыми законными способами", – заключил парламентарий.

Ранее в "Нафтогазе Украины" заявили, что не будет платить "Газпрому" почти шесть миллиардов долларов долга до решения Стокгольмского суда. "В обосновании к счету "Газпром" ссылается на норму "бери или плати". "Нафтогаз" не планирует оплачивать этот счет до принятия решения арбитражным трибуналом", – сказали представители холдинга.

