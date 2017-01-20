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В Госдуме предложили перекрыть газ Украине

Фото: gazprom.ru
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости перекрыть поставки газа на Украину и начать арест принадлежащего украинскому государству имущества на территории России. По его словам, только так можно заставить Киев платить за потребленное голубое топливо.
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"Раз Украина не отдает долг, значит, надо начать изымать ее имущество на территории России, ограничить подачу газа", – сказал парламентарий в своем интервью изданию РИА ФАН. При этом он отметил, что нынешние украинские власти будут стремиться любыми путями не отдавать свои долги.

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Виталий Валентинович Милонов депутат Госдумы

По мнению Милонова, России следует действовать жестче для того, чтобы сподвигнуть Украину исполнять свои долговые обязательства. "Нужно демонстрировать этим людям – временщикам – что мы не будем поддерживать этот режим", – подчеркнул он. При этом депутат добавил, что достаточно мягкая позиция Москвы по отношению к Киеву на данный момент позволяет украинским властям и дальше оставаться у кормила и проворачивать свои махинации. "Нам нужно требовать возврата этого долга любыми законными способами", – заключил парламентарий.

Ранее в "Нафтогазе Украины" заявили, что не будет платить "Газпрому" почти шесть миллиардов долларов долга до решения Стокгольмского суда. "В обосновании к счету "Газпром" ссылается на норму "бери или плати". "Нафтогаз" не планирует оплачивать этот счет до принятия решения арбитражным трибуналом", – сказали представители холдинга.

Автор: Иван Поляков20 января 2017, 15:46

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