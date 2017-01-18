Киев приготовил новый газовый демарш

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В пресс-службе украинской газовой компании заявили, что Киев не будет платить по счетам до решения Стокгольмского суда. "В обосновании к счету "Газпром" ссылается на норму "бери или плати". "Нафтогаз" не планирует оплачивать этот счет до принятия решения арбитражным трибуналом", – сказали в "Нафтогазе".
Там подчеркнули, что на протяжении всего 2016 года компания неоднократно заявляла о своей готовности приобрести природный газ у "Газпрома" на условиях, применяемых к закупкам газа у этого поставщика в 2014 и 2015 годах.
Ранее российский "Газпром" направил в Киев счет на оплату газа, невыбранного украинской компанией в 2016 году по условию "бери-или-плати". Между двумя компаниями действует соглашение о купли-продажи природного газа, согласно которому Украина обязана ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа. В соответствии с условиями этого контракта, "Газпром" накануне, 17 января выставил "Нафтогазу Украины" счет на сумму 5,319 миллиарда долларов. Как подчеркнули в российском компании, украинская сторона обязана оплатить его в течение 10 дней.
"#Нафтогаз Украины" отказался оплачивать ... https://t.co/3y82Fw2uOw #газ #газпром #Нафтогаз #Оплата #Украина pic.twitter.com/uwzeS368pZ— ТЭКНОБЛОГ (@teknoblog_ru) 18 января 2017 г.
"Это основополагающий, базовый принцип работы газовой отрасли. Он обязывает поставщика резервировать добычные и газотранспортные мощности под законтрактованный объем газа. Он гарантирует, что этот газ будет продан только указанному в контракте покупателю", – заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
С ноября 2015 года Украина не импортировала газ по действующему контракту с "Газпромом", сообщает ТАСС. Киев не устраивала цена, которую предложила Москва. Тем не менее, при прокачке российского газа в Европу Украина обязана купить определенный объем голубого топлива или заплатить за отказ от покупки.
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