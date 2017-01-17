"Газпром" выставил Киеву счет на пять миллиардов

Корпорация "Газпром" выставила счет украинскому "Нафтогазу" за невыбранное голубое топливо по системе "бери или плати". Киев обязан перевести на счета компании 5,3 миллиарда долларов.
Украине дали десять дней на то, чтобы произвести оплату, передает Lenta.ru. В "Нафтогазе" никак не прокомментировали выставление счета.
Знаменитый режиссер дал большое интервью Dni.Ru
Измученная нечеловеческой болью артистка показала фото из больницы
Платья популярной певицы оказалось чрезвычайно декольтированным
Бизнесмен пригрозил дочери ссылкой в другой город