Трампа заподозрили в победе за счет пенсионеров из России

Спецслужбы США продолжают расследовать возможные способы влияния России на исход избирательной кампании Дональда Трампа. Согласно последним данным ведомства, деньги в поддержку республиканца хакеры могли перевести через пенсионную систему.

В работе неофициальной межведомственной рабочей группы задействованы не только ФБР, но также ЦРУ, Агентство национальной безопасности, а также Министерства юстиции и финансов. Ведомства предполагают, что избирательная кампания Дональда Трампа финансировалась из России с помощью хакеров.

В ходе расследования спецслужбы пришли к выводу, что деньги могли быть переведены через систему, осуществляющую выплаты пенсионерам с российским гражданством, проживающим в США, пишет Lenta.ru. Они предполагают, что эти деньги могли получить хакеры, взломавшие электронную почту демократической партии. Или же, их получили некие посредники, которые позже заплатили программистам за взлом данных конкурентов Трампа.

Отметим, что после того, как Дональд Трамп победил на президентских выборах, спецслужбы США начали распространять информацию о возможной связи республиканца с Россией. Так, недавно в СМИ был опубликован так называемый "секретный доклад", в котором якобы раскрывались рычаги давления, используемые Кремлем в отношении миллиардера.

Согласно этому документу, в 2012 году во время визита в Москву, Трамп пользовался услугами проституток. При этом, российские спецслужбы сняли его сексуальные развлечения на камеру, чтобы иметь повод для шантажа. Позже автор, распространивший эту информацию, признался в ее абсолютной недостоверности.