Бойкот "Газпрома" обходится Украине в миллиарды

Нежелание Украины сотрудничать с "Газпромом" обошлось ей в копеечку. Министр энергетики России Александр Новак поясняет: цена, по которой сегодня предоставляет газ российская компания, ниже биржевой примерно на 20-30 долларов. Безусловно, украинская сторона заинтересована в том, чтобы сегодня покупать газ у "Газпрома", тем не менее, украинский "Нафтогаз" покупает российский газ через европейских потребителей, переплачивая за него.

Отказ от поставок российского газа произошел 25 ноября 2015 года. Тогда Украина предпочла поставки российского же газа реверсом из Европы. Длится это и по сей день. Даже несмотря на то, что еще в сентябре 2015 года "Газпром" был готов предоставить скидку в размере 20 долларов. Тогда украинская сторона назвала свой отказ от российского газа "газовой независимостью страны". И за этот "статус" в настоящее время ей приходится серьезно переплачивать.

О том, что ситуация с покупкой газа, в первую очередь политический ход, подтверждают и украинские эксперты. "Отказ от российского газа ― это не более чем политическая риторика. У нас основным потребителем импортного газа является промышленность. Потому что на нужды населения, если мы возьмем по прошлому году, было использовано всего лишь четыре миллиарда кубов, ― отметил украинский эксперт по экономике Валентин Землянский. ― Остальные объемы это те, которые шли на потребности промышленности, не для населения. Соответственно, чем меньше потребляет промышленность, тем меньше нам нужно импортного газа". По мнению эксперта, Украине было достаточно тех объемов, которые она закупала в ЕС, но по поводу цены вопрос был достаточно спорный, "потому что мы видели, что контрактная цена в определенные кварталы прошлого года с "Газпромом" была ниже, чем "Нафтогаз" покупал в Европе, но в данном случае мы опять же говорим, что это чистой воды политика". "Нужно было громкое политическое заявление о том, что мы отказались от российского газа. Даже если это шло в ущерб украинской экономике", ― подытожил Валентин Землянский.