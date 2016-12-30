Украина беспокоится за чужой газ

Украинская газовая компания "Нафтогаз" забеспокоилась из-за падения объемов транзита российского голубого топлива в Европу через территорию страны. Произошло это из-за того, что "Газпром" переориентировался на газопровод Opal, соединяющий "Северный поток" с европейскими газотранспортными сетями.

На Украине заявили, что суточный транзит газа через территорию страны в декабре сократился сразу на 19%. При этом, как отметили в "Нафтогазе", общий объем поставок голубого топлива в Европу не изменился, однако идет оно теперь в обход Украины.

"Сложившаяся ситуация дает основания считать, что "Газпром" предпринимает целенаправленные действия для ограничения транзита через украинскую газотранспортную систему", – цитирует "Московский комсомолец" заявление украинской энергетической компании. Дело в том, что "Газпром" переориентировался на идущий в обход Украины газопровод Opal. Он соединяет "Северный поток" и европейские газотранспортные системы.

Ранее украинские эксперты оценивали возможные потери страны от ввода в эксплуатацию Opal в 425 миллионов долларов из-за сокращения объемов транзита российского газа. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев выражал уверенность, что это уничтожит украинскую газотранспортную систему.

Российский газ поступает в Европу через морской трубопровод "Северный поток", после чего в Германии он перенаправляется в другие страны по Opal. Россия просила Еврокомиссию снять ограничения на использование полных мощностей газопровода, так как эффективность поставок газа была принудительно снижена в два раза. Однако это предложение натолкнулось на неожиданное противодействие ряда стран Евросоюза, видящий в диверсификации путей поставок топлива некую угрозу для себя.

