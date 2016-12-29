Сбербанк спишет долги жертв крушения Ту-154

Сбербанк принял решение списать долги, которые есть у жертв крушения перед кредитной организацией. "Но для этого необходимо получить соответствующие заявления от близких родственников", – цитирует "Газета.ру" министра транспорта России Максима Соколова. Чиновник выступает в качестве председателя комиссии по расследованию крушения Ту-154 в Черном море.
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