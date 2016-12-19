Путин поставил правительству задачи на 2017 год

"В 2017 году нам нужно обеспечить выполнение указов, и прежде всего это касается повышения зарплат работников бюджетной сферы. Нужно продолжать заниматься улучшением предпринимательского климата и достижением заявленных показателей в демографии и здравоохранении", – заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства по итогам 2016 года.

Для того, чтобы обеспечить выполнение этих задач, отметил он, необходимо эффективно взаимодействовать с представителями власти из регионов, а также продолжить диалог с депутатами Госдумы и Совфеда, говорится в сообщении на официальном сайте главы государства. Российский лидер заметил, что за 2016-й правительству удалось найти баланс между решением задач в сфере социального развития и экономике.