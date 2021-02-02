Неудачные браки, карьера в США и борьба с раком: непростая судьба актрисы Виктории Федоровой

История актрисы Виктории Федоровой достойна экранизации. Судьба на долгие годы разлучила ее с матерью, в то время как отец из Америки даже не подозревал о ее появлении на свет. Виктория пять раз ходила под венец, родила сына и вела длительную борьбу с онкологическим заболеванием.

История рождения

Актриса Виктория Федорова появилась на свет 18 января 1946 года. Ее мать – звезда советского экрана Зоя Федорова, отец – военный атташе при посольстве США, а затем адмирал американских Военно-воздушных сил Джексон Роджерс Тейт.

Виктория Федорова родилась в сложное для ее близких время. Ее папу выслали из Советского Союза на родину. Тейт покинул территорию СССР, не подозревая, что у него должен родиться ребенок. Мать актрисы получила 20 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже. Виктория оказалась у своей тетки Александры, которую с двумя детьми выслали в Казахстан. Именно ее артистка до девяти лет считала родной мамой.

Отметим, что Джексон Роджерс Тейт, находясь за океаном, пытался связаться с Зоей Федоровой. Письма американца перехватывали сотрудники спецслужб. Спустя время работники КГБ сообщили Тейту, что Федорова не желает идти с ним на контакт, так как счастлива замужем. Джексон Роджерс оставил попытки найти любимую.

В 1955 году Зоя Федорова была реабилитирована. В тот год Виктория впервые за десять лет увидела родительницу. Эту встречу мать и дочь запомнили навсегда. Зоя Алексеевна рассказала Виктории правду об отце. Федорова-младшая решила найти папу во что бы то ни стало. Познакомиться с родителем она смогла только в 1975 году, уже в США.

Творческий путь актрисы

Окончив театральную студию, Федорова поступила во ВГИК. Дебют Виктории в кино случился еще во времена студенчества – она появилась в картине "До свидания, мальчики!". После получения диплома актриса работала в фильмах "Урок литературы", "Преступление и наказание", "Двое", "О любви" и "Расплата".

В 1975 году Виктория Федорова переехала в США. Актриса надеялась сделать карьеру на родине отца, но сильный русский акцент не позволил осуществить задуманное. Виктория работала только в эпизодах. Самая заметная работа Федоровой в Америке – роль в ленте "Секретный агент Макгайвер".

В итоге Федорова подалась в модели. На этом поприще ее ждал успех. Виктория долгое время была лицом известного косметического бренда. В 90-е актриса навсегда оставила попытки вернуться в кино. Она занялась предпринимательской деятельностью.

Роман "Дочь адмирала"

В 1978 году Виктория Федорова опубликовала книгу. На ее страницах артистка изложила историю любви мамы и папы. Роман получил название "Дочь адмирала". К сожалению, это детище актрисы было обделено вниманием публики.

Личная жизнь

Впервые знаменитость пошла под венец с сыном режиссера Георгия Асатиани – Ираклием. Вторым супругом Виктории Федоровой был экономист Сергей Благоволин, третьим – кинодраматург Валентин Ежов.

В США артистка в четвертый раз отправилась в ЗАГС. Избранником советской знаменитости стал Фредерик Ричард Поуи, работающий вторым пилотом в крупной авиакомпании. В этих отношениях Виктория Федорова впервые стала мамой – 3 мая 1976 года у нее родился сын Кристофер. Этот брак длился 15 лет.

Пятым избранником актрисы стал руководитель пожарной части Джон П. Дуайер. С ним Федорова была до последних дней.

Смерть Виктории Федоровой

Актриса скончалась 5 сентября 2012 года в 66 лет. В последние годы советская знаменитость сражалась с онкологией – рак мозга и легких. Рядом с умирающей актрисой до финала оставался пятый муж Джон. Именно он выполнил ее последнюю волю – кремировал ее тело и развеял прах над горами.