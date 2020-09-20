Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов

Культурная жизнь возвращается в Москву несмотря на риск второй волны коронавируса. Одними из первых открыть концертный сезон решились участники группы "Би-2".

Последний концерт популярного коллектива был аж в апреле. И тот пришлось давать онлайн: всему виной пандемия коронавируса, из-за которой отменили все мероприятия.

К этому выступлению организаторы подготовились основательно. Каждому на входе измеряли температуру, выдавали маски и напоминали об обязательно соблюдении социальной дистанции. Все желающие могли обработать руки антисептиком.

Уже с первых минут уникального шоу в Adrenalin Stadium было понятно: и зрители, и артисты очень скучали по концертам. Когда группа "Би-2" появилась на сцене, зал буквально взвыл.

Среди первых песен оказалась "Депрессия" – трек, записанный на злобу дня во время карантина из-за коронавируса. "Выйдем из дома // Из безнадежной // Депрессии // Как же давно нам // Не было вместе // Так весело", – строки популярного хита звучали по-особому для каждого, кому пришлось пережить несколько месяцев вынужденной изоляции в четырех стенах.

Шура "Би-2" признался, что больших выступлений у них не было очень давно. Теперь, открыв сезон, артисты останавливаться наверняка не намерены.

"200 дней без концертов! Как давно мы не виделись, практически полгода!", – заявил он.

Само шоу получилось чуть короче, чем обычно: вместо 25 песен группа исполнила 20. Однако менее красочным оно от этого не стало: на огромном экране за спиной артистов яркая графика сменялась кадрами съемки концерта в реальном времени.

О социальной дистанции во время концерта фанаты конечно же забыли. Это неудивительно: народ был в таком восторге от происходящего, что казалось, будто Лева, Шура и музыканты могут уйти со сцены в любой момент, а зал продолжит исполнять песни за них.

Теперь с концертом "Би-2" вернется в Москву только в декабре. На следующее выступление группы, которое пройдет 14 ноября в Екатеринбурге, билеты уже распроданы. У тех, кто хочет насладиться хитами русского рока как можно раньше, еще есть шанс попасть на шоу в Санкт-Петербурге в конце ноября, но с покупкой билетов стоит поспешить: sold out гарантирован.