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Культура
Группа

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов

Лева "Би-2". Фото: Anton Belitsky / Global Look Press / www.globallookpress.com
Культурная жизнь возвращается в Москву несмотря на риск второй волны коронавируса. Одними из первых открыть концертный сезон решились участники группы "Би-2".
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Последний концерт популярного коллектива был аж в апреле. И тот пришлось давать онлайн: всему виной пандемия коронавируса, из-за которой отменили все мероприятия.

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К этому выступлению организаторы подготовились основательно. Каждому на входе измеряли температуру, выдавали маски и напоминали об обязательно соблюдении социальной дистанции. Все желающие могли обработать руки антисептиком.

Уже с первых минут уникального шоу в Adrenalin Stadium было понятно: и зрители, и артисты очень скучали по концертам. Когда группа "Би-2" появилась на сцене, зал буквально взвыл.

Среди первых песен оказалась "Депрессия" – трек, записанный на злобу дня во время карантина из-за коронавируса. "Выйдем из дома // Из безнадежной // Депрессии // Как же давно нам // Не было вместе // Так весело", – строки популярного хита звучали по-особому для каждого, кому пришлось пережить несколько месяцев вынужденной изоляции в четырех стенах.

Концерт Би-2 в Москве 19 сентября. Фото: Маргарита Абрамкина / Дни.ру

Шура "Би-2" признался, что больших выступлений у них не было очень давно. Теперь, открыв сезон, артисты останавливаться наверняка не намерены.

"200 дней без концертов! Как давно мы не виделись, практически полгода!", – заявил он.

Само шоу получилось чуть короче, чем обычно: вместо 25 песен группа исполнила 20. Однако менее красочным оно от этого не стало: на огромном экране за спиной артистов яркая графика сменялась кадрами съемки концерта в реальном времени.

О социальной дистанции во время концерта фанаты конечно же забыли. Это неудивительно: народ был в таком восторге от происходящего, что казалось, будто Лева, Шура и музыканты могут уйти со сцены в любой момент, а зал продолжит исполнять песни за них.

Концерт Би-2 в Москве 19 сентября. Фото: Маргарита Абрамкина / Дни.ру

Теперь с концертом "Би-2" вернется в Москву только в декабре. На следующее выступление группы, которое пройдет 14 ноября в Екатеринбурге, билеты уже распроданы. У тех, кто хочет насладиться хитами русского рока как можно раньше, еще есть шанс попасть на шоу в Санкт-Петербурге в конце ноября, но с покупкой билетов стоит поспешить: sold out гарантирован.

Автор: 20 сентября 2020, 11:12 Источник: "Дни.ру"

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