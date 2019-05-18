"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
Пообщаться с прессой перед концертом участники "Би-2" вышли вместе с певицами Тиной Кузнецовой и Манижей. Шура сразу предупредил: программа нового шоу будет отличаться от того, что было раньше. Изменилась и визуальная составляющая, и звук.
"Когда откроется занавес, вы просто рухнете!", – пообещал он. И не обманул: даже проверенные временем хиты зазвучали по-другому.
Например, в этот раз к группе присоединились три бэк-вокалистки. А оркестр "Русская филармония" под руководством дирижера Феликса Ароновского обеспечили мощное музыкальное сопровождение.
Было и несколько сюрпризов. Манижа вместе с "Би-2" выступили с новой песней "Люди на эскалаторах". Поначалу казалось, что публика приняла композицию прохладно, но невероятно сильный и самобытный вокал молодой певицы покорил фанатов.
Под конец к "Би-2" присоединилась и несравненная Тамара Гвердцители. Вместе они исполнили песни "Безвоздушная оборона" и "Моя любовь".
Россияне в социальных сетях срываются на истерику от восторга. "Я еще полгода буду под впечатлением!" – восхищается один из фанатов. "Такие эмоции, такой заряд" – пишет другой.
"С начала до самого конца шли мурашки по всему телу!" – отметил комментатор.
Добавим, что во время общения с журналистами, участники "Би-2" намекнули: выход нового альбома уже не за горами. Возможно, группа порадует поклонников новой пластинкой уже в течение года.
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