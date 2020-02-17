"Нежнейший!": Миронов потряс интимными письмами к брату

Что может быть интимнее, чем личная переписка? Что может быть правдивее, чем письма к родному человеку, который кажется тебе единственной опорой и поддержкой? Разве может кто-то, кроме самого Ван Гога, рассказать о себе лучше? В письмах знаменитого художника к брату Теодору – не история безумия, а целая жизнь с тоской и надеждой, любовью и жалобами.
Как удивительно об этом со сцены рассказывает Евгений Миронов! Он вместе с Ван Гогом переживает редкие взлеты и болезненные падения. "Все знают историю этого художника примерно в одном предложении – он не продал за свою жизнь ни одной картины, а через полгода после смерти стал всемирно известным гением, – рассказал Миронов "Дни.ру". – Но когда открываешь его письма, понимаешь: хотя его и окружали сумрак, несчастья, трагедии, перед нами все равно чистый и глубокий философ".
"Для меня было открытием, что, несмотря на внешнюю брутальность, небритую крестьянскую крепкую натуру, в душе он нежнейший, – отметил Евгений. – У него ко всему окружающему его огромная любовь!"
Миронов многих потряс этими письмами: публика увидела совсем нового художника, творца, искателя. А сочетание разных родов искусства на сцене – художественного слова, музыки и живописи – сделало историю Винсента Ван Гога объемной.
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