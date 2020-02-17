"Проводим вместе неделю в месяц": балерина Осипова разоткровенничалась о женихе

Наталья Осипова – одна из самых известных в мире русских танцовщиц. Прима-балерина Большого театра и Лондонского королевского балета, звезда Михайловского и Пермского академического театров стала гостьей XIII Зимнего фестиваля искусств, который в Сочи проводит маэстро Юрий Башмет. На сцене Зимнего театра она представила танцевально-драматический спектакль "Мать" в хореографии Артура Питы. А пока зрители рассаживались в зале, пригласила в гримерную – святая святых любого артиста! – корреспондента "Дни.ру".

В розетку в гримерной Осиповой вставлен адаптер для британских трехвилочных штепселей. Большую часть времени Наталья проводит в Соединенном Королевстве, поэтому зарядные устройства всех гаджетов у нее оттуда. На столе – икона с ангелом-хранителем, пуанты, спрей для носа, бутылка воды, косметичка, массажный ролик для ног и оренбургская пуховая "паутинка". Самые обычные вещи, как у простых людей. Балерина – в просторных спортивных штанах и удобной водолазке. Ни тени звездности. Пройдет всего полчаса, и она станет королевой сцены – блистательной и яркой!

Возможно, за эту простоту по ту сторону рампы и полюбил ее американский танцовщик Джейсон Киттельбергер, с которым она недавно обручилась. Он на пять лет старшее Натальи, но ее это не смущает. "Джейсон – танцор, сontemporary-постановщик, он очень востребован, – рассказала Осипова. – У нас с бойфрендом разные миры. Я работаю в театре, у меня есть собственные проекты, а он больше ставит где-то, много работает в кино (сотрудничал с голливудскими звездами Эмили Блант и Бенедиктом Камбербэтчем. – Прим. ред.), с музыкальными видео (работал над клипом In Your Room для Depeche Mode. – Прим. ред.). У него много международных предложений. Так что, наверное, вместе мы проводим неделю в месяц в общей сложности. Кстати, он вместе со мной приезжал как-то в Россию".

Объединяет их не только любовь к танцу, но и страсть к домашним животным – у Джейсона в социальных сетях даже можно встретить записи, типа "зачем нужны люди, когда есть животные". "У нас дома четыре собаки: два шарпея, чау-чау и огромный самоед (лайка. – Прим. ред.), – сообщила Осипова. – Уже целая "коллекция" животных – начали и не смогли остановиться (смеется). Они не грустят в мое отсутствие, как может показаться, поскольку я очень много времени провожу в Лондоне. Это Джейсон часто в разъездах, а моя работа в основном дома. Каждое утром сама выгуливаю собак, а вечером порой просто отпускаю побегать в сад. Ну а если просятся ко мне в постель, то, конечно, пускаю (улыбается).