Умерла звезда фильма о Джеймсе Бонде

В Великобритании в возрасте 77 лет ушла из жизни актриса Таня Мале, передает teleprogramma.pro. Она получила мировую известность после того, как исполнила роль девушки секретного агента Джеймса Бонда Тилли Мастерсон в ленте 1964 года "Голдфингер".

Что стало причиной смерти актрисы, не сообщается. Также пока не поступало информации о дате и месте прощания с Таней Мале.

We are very sorry to hear that Tania Mallet who played Tilly Masterson in GOLDFINGER has passed away. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/gMkqqheGJ7