Умерла звезда фильма о Джеймсе Бонде

В Великобритании в возрасте 77 лет ушла из жизни актриса Таня Мале, передает teleprogramma.pro. Она получила мировую известность после того, как исполнила роль девушки секретного агента Джеймса Бонда Тилли Мастерсон в ленте 1964 года "Голдфингер".
Что стало причиной смерти актрисы, не сообщается. Также пока не поступало информации о дате и месте прощания с Таней Мале.
We are very sorry to hear that Tania Mallet who played Tilly Masterson in GOLDFINGER has passed away. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/gMkqqheGJ7— James Bond (@007) 31 марта 2019 г.
Бывшие родственники сочувствуют пассии телеведущего
Певица утешается тем, что успела попрощаться
Поклонники телеведущей в замешательстве
Светская львица успокоится, если ее вернут на Первый
Популярные темы форума
Как выгнать мигрантов из страны
Крутит на минет.
Овны самый лучший знак зодиака
Почему русские женщины себя не любят?
Не хочу на работу ходить,что делать?
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Живу одна, молодая, все есть кроме отношений.
Посоветуйте хорошее успокоительное
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Перезвоните пожалуйста
Ненавижу дев!..
Почему люди в России грызутся между собой?
Он дважды в разводе
Мама моего парня ко мне предвзята
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Кто пробовал Пинеамин в борьбе с климаксом?
У сына в жизни нет цели
Как быстро похудеть?
Первый раз очень страшно
Предложил пожить отдеально
Минимальный доход для мужчины
Началова умерла от ВИЧ?
вам нравится гель лак,шлак?Не кажется вам ногти грубые и жёлтые с обратной стороны?
Кто пишет и читает это <цензура>?
Ранняя беременность
Мимические морщины
Безответная любовь
Диета Ксении Бородиной
У меня первая беременность
Кожевникова не замужем