Пойманный за руку Михалков оправдался за дикие доходы

Декларация о доходах Никиты Михалкова, которая заняла 50 страниц, вызвала множество вопросов у общественности. Режиссер поспешил объяснить происхождение невообразимых сумм, чтобы развеять все сомнения.

Согласно декларации о доходах режиссера Никиты Михалкова, за 2017 год он заработал 529 миллионов рублей. Все вопросы журналистов о происхождении своего капитала кинодеятель предпочитал избегать, однако на сей раз решил расставить все точки над "i".

Михалков начал с нескромного перечисления своих регалий, передает РИА Новости. "Я работаю с 12 лет, то есть более шестидесяти. Мои мастер-классы за рубежом стоят от 20 до 35 тысяч долларов. Я наследник Сурикова и Кончаловского, чьи картины стоят миллионы. Я снялся более чем в 50 фильмах и снял более 15 картин как режиссер. Призы всех самых престижных фестивалей, включая Оскар, стоят на полках моего кабинета", – сказал режиссер.

Михалков отметил, что только три последних фильма его киностудии собрали в прокате больше пяти миллиардов рублей. Он добавил, что кинолента "Движение вверх" занимает первые строчки в российских рейтингах и даже обходит самые громкие американские блокбастеры.





По словам режиссера, он исправно платит все налоги и не переписывает имущество на дальних родственников. Более того, Михалков утверждает, что вкладывает деньги в российские предприятия, а не в "иностранные футбольные клубы".

Кинодеятель также объяснил, что все его сбережения хранятся в банках России. В свою очередь, его дети и внуки живут, учатся и работают "в нашей стране, а не в Лондоне".

Михалков призвал общественность избавиться от стереотипов о том, что для становления обеспеченным гражданином нужно обязательно воровать у государства. Он напомнил, что вкладывает деньги в свой благотворительный фонд, который занимается лечением детей и реставрацией церквей.