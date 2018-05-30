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Культура

1,5 миллиона в день: дикие доходы Михалкова поразили народ

Никита Михалков. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Суммы, указанные в декларациях о доходах деятелей российской культуры, потрясли воображение журналистов. Опережает всех главный "Бесогон" российского телевидения: Никита Михалков зарабатывает полтора миллиона рублей в день.
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Вертолет, трактор, 89 участков земли, шесть жилых домов, апартаментов – тоже шесть. Перечисление имущества Никиты Михалкова занимает 56 страниц. За прошлый год его доход составил 529 миллионов рублей. Путем нехитрых вычислений получаем 1,5 миллиона в день.

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 Никита Сергеевич Михалков

Никита Сергеевич Михалков кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер

Михалков на сей раз вопросов журналистов избежал. Однако ранее режиссер объяснял представителям СМИ, что секрет его благосостояния - успешный бизнес. Никита Сергеевич – совладелец или учредитель нескольких десятков фирм. Поле деятельности весьма широкое – от лесозаготовок до кино и разработки программного обеспечения.

Худрук Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет озвученной сумме дохода 60 миллионов рублей удивился сам. "Не думаю, что я мультимиллионер. Яхт, вертолетов у меня нет. Честно плачу налоги", – заявил Башмет "Комсомольской правде". Он отметил, что оклад худрука симфонического оркестра средний – 150-200 тысяч рублей.

Башмет признал, что его основной доход – концерты. Музыкант и дирижер выступает как сольно, так и с оркестрами: кроме "Новой России", Башмет руководит камерным ансамблем "Солисты Москвы". Огромное количество концертов с другими коллективами в разных странах мира. Башмет дает более 200 концертов в год, а еще преподает в Московской консерватории и академии в Сиене.

30 миллионов рублей получил за прошлый год худрук "Уголка дедушки Дурова" Юрий Дуров. "Зарплата руководителя у меня – пара сотен тысяч рублей, точно сейчас не скажу. Плюс получаю как актер, работаю со слонами. Идет надбавка за каждый выход и надбавка за работу с особо опасными животными. Идет за звание доплата. Могут быть премии", – рассказал Дуров.

Зураб Церетели в 2017 году получил 40 миллионов рублей. Как утверждает помощник скульптора, основная часть этой суммы поступила от продажи скульптуры – она ушла за 12 миллионов. А в перечне имущества скульптора – шесть участков земли, четыре квартиры и дачный дом, пять "Мерседесов", два "Роллс-Ройса" и один "Бентли". Еще на скульптора записано 15 нежилых помещений общей площадью 23 тысячи квадратных метров и 20 зданий для творческих мастерских общей площадью 20 тысяч квадратов.

Актер и режиссер Евгений Миронов, услышав от журналистов, что за год получил 50 миллионов рублей, вроде бы удивился. Но потом заявил, что очень занят, и ему некогда выяснять, из чего получилась такая сумма. А режиссера Романа Виктюка поразила озвученная представителями СМИ сумма – шесть миллионов. Он даже подумал, что это доход за все время работы. Узнав, что только за один год, отметил: он личность творческая, деньги его не волнуют.

Автор: Андрей Евлампиев30 мая 2018, 09:15
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