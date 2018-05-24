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Культура

Украина подло обошлась с тяжелобольным Кобзоном

Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Самочувствие Иосифа Кобзона вызывает беспокойство. А тут еще Украина пошла на подлость – власти страны лишили певца государственных наград.

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Указ о лишении артиста, которого любят и уважают не только в России и на Украине, подписал президент Незалежной Петр Порошенко. В отношении Иосифа Кобзона действуют следующие санкции: блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, лишение государственных наград Украины и другие.

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Иосиф Давыдович Кобзон

Иосиф Давыдович Кобзон Артист

Список ограничений занимает почти страницу. Создается такое впечатление, что Кобзон не эстрадный певец, а особо опасный преступник, действия которого угрожают целостности и безопасности страны.

На эту подлость украинские власти пошли из-за того, что в 2014 году артист, уроженец Донецкой области, поддержал позицию Владимира Путина по Крыму и Донбассу. Он участвовал в сборе и отправке гуманитарной помощи на восток страны и был назначен почетным консулом самопровозглашенной ДНР.

В 2015 году Служба безопасности Украины внесла Кобзона в перечень лиц, которым запрещен въезд на территорию государства. В черный список исполнитель попал с формулировкой "лицо, угрожающее национальной безопасности", напоминает РИА Новости.

Публикация от Информагентство RuNews24.ru (@runews24_ru)


У Кобзона несколько десятков государственных наград и почетных званий многих стран. На Украине он получил орден "За заслуги" трех степеней. Певец является почетным гражданином ДНР и нескольких украинских городов, у него есть медаль "В память 1500-летия Киева". С 1991 года имеет звание народного артиста Украины.

В последние годы Кобзон неважно себя чувствует. Он терял сознание на сцене, а на недавнем концерте поэта-песенника Михаила Гуцериева 80-летний певец выглядел очень плохо. Поклонники даже сравнили его с живой мумией. Правда, артист заверил журналистов, что все хорошо, и он нормально себя чувствует.

Автор: Александр Комаров24 мая 2018, 13:38
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