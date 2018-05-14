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Кобзон публично отказался открывать Крымский мост

Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Народный артист СССР Иосиф Кобзон не подтвердил информацию о том, что 15 мая будет присутствовать на открытии Крымского моста. У певца нет такой возможности.
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Кобзон признался, что хотел бы там быть, но не сможет из-за неудобного маршрута, который предложили организаторы. Артист сообщил, что по тем же причинам отказались ехать на открытие Крымского моста его коллеги Лев Лещенко, Александр Буйнов и Олег Газманов.

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"Они могли это организовать нормальным путем, а не военно-транспортный самолет… Пускай молодежь едет открывать Крымский мост", – цитирует Иосифа Кобзона телеканал "360". Ранее на сайте певца сообщалось, что 15 мая он примет участие в открытии Крымского моста.

Движение по путепроводу к Крымскому мосту открыто. Он обеспечит транспортную связь между центром Керчи и микрорайоном Аршинцево. Там же сделали четыре остановки для общественного транспорта.

Недавно в Сети появился ролик, как один из первых автомобилистов проехал по путепроводу, ведущему к автоподходу Крымского моста. Автор видео эмоционально рассказал об открытии движения и прокомментировал события вокруг.

Как писали Dni.Ru, строители завершили "стройку века" на полгода раньше намеченного срока. Автомобильная часть моста была готова еще в конце апреля, железнодорожная откроется к концу 2019 года.
Автор: Валерия Нарская14 мая 2018, 14:23
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