"Как мумия": видео с чуть живым Кобзоном ввергло в ужас

Недавний выход в свет Иосифа Кобзона произвел неизгладимое впечатление на его поклонников. Люди, увидевшие запись, на которой запечатлен легендарный артист, очень расстроились и сделали вывод, что он сильно сдал и даже стал похож на мумию.

Иосиф Кобзон стал одним из звездных гостей на юбилейном вечере поэта-песенника Михаила Гуцериева. На мероприятии побывали представители СМИ, и сотрудник одного из изданий заснял на видео легендарного исполнителя. Кобзона запечатлели в тот момент, когда он двигался вдоль рядов, держа под руку помощника.

Запись немедленно распространилась в Сети. Многочисленные поклонники мэтра пришли в уныние. По их мнению, 80-летний Кобзон сильно сдал. "Даже не знала, что так все плохо, очень очень очеть жаль, здоровья этому мужественному человеку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Еле идет...", "Как мумия", "Жаль.. Все уходит и все уходят.......", "Слаб стал совсем", – высказались расстроенные фанаты.

Впрочем, нашлись и те, кто отнесся с осуждением, мол, не стоило артисту в таком состоянии появляться на публике. "Если плохо себя чувствуют еще и ели передвигается – сидел бы дома. Зачем рисковать здоровьем. Надо учитывать возраст", "я может и не права , но не надо мучить себя и людей. Жалко Кобзона... Возраст", "Судя по увиденное – это начало конца", "Зачем в таком виде выходить на люди? А потом пишут что их обсуждают", – прокомментировали нерадостное видео пользователи Сети.

Публикация от Светская Хроника "КП" (@kp_star_onlinekp) 19 Май 2018 в 1:14 PDT

Самые ярые поклонники Иосифа Кобзона накинулись на представителей СМИ. "Зачем????", "Старается, не надо это показывать.. зачем.. уберите.. Он отличный певец.. Он старенький уже.. не к чему", "Как глупо выставлять такое на обозрев о таких людях! Пусть это будет на вашей совести. Ведь этим можно погубить человека ,ведь он не в том возрасте,чтобы спокойно к этому отнестись. Ни чего глупее придумать не могли, пусть это останется на вашей совести..." – возмутились поклонники артиста.