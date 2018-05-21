Больной и немощный Кобзон решился на отважный шаг

Иосиф Кобзон рассказал о состоянии своего здоровья. Он утверждает, что чувствует себя хорошо.

После видео с юбилейного вечера поэта-песенника Михаила Гуцериева, на котором запечатлен Кобзон, поклонники всерьез забеспокоились его самочувствием. Они посчитали 80-летнего артиста больным и немощны, увидев, как он передвигается с помощью помощников.

"Слаб стал совсем", "Как мумия", "Даже не знала, что так все плохо", – комментировали ролик пользователи Сети. Но Кобзон поспешил успокоить россиян.

"У меня все нормально. Чувствую себя хорошо. Сейчас собираюсь на юбилей к приятельнице", – цитирует певца "Пятый канал". Главное, чтобы праздник, на котором будет находиться с другими приглашенными Кобзон, не сказался пагубно на его здоровье. Ведь с тем, как артист передвигается на видео, тусовки могут быть опасны – с его стороны это весьма ответственный шаг.

Напомним, легендарного исполнителя в не лучшем виде заснял на видео один из сотрудников СМИ. После этого самые ярые поклонники Иосифа Кобзона накинулись на представителей средств массовой информации. "Как глупо выставлять такое на обозрев о таких людях! Пусть это будет на вашей совести. Ведь этим можно погубить человека, ведь он не в том возрасте, чтобы спокойно к этому отнестись…", – написал один них.