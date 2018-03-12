В МХТ рассказали о преемнике Табакова

Кто займет пост худрука театра. Названы самые вероятные претенденты.

Король умер – да здравствуйте король! В ближайшие время большому коллективу МХТ имени Чехова, которым 18 лет правил Олег Табаков, предстоит узнать имя художественного руководителя.

Согласно должностной инструкции, на эту должность назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование и стаж творческой работы не менее пяти лет и 16-17 разряд в драматическом театр. Художественный руководитель может сам себе назначить гонорар, в зависимости от того, может ли себе это позволить театр, и от того, какой устав в этом коллективе. а в МХТ Табаков одновременно занимал должность и директора театра. Худрук по уставу отвечает за организацию всего комплекса творческой и производственной деятельности театра, обеспечивает художественное качество репертуара, определяет готовность спектаклей и принимает решения об их публичном исполнении.

Поэтому сегодня главная интрига заключается в том, кто возглавит один из главных театров страны. В СМИ появилась информация, что якобы перед смертью Олег Табаков оставил письмо в котором якобы указал имя своего преемника в театре.

Но ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, которого назвали наиболее вероятным преемником Табакова, заявил, что это не по-христински сейчас обсуждать такие вещи, когда тело еще не остыло. "Театр живет, спектакли выпускаются, репетируются, давайте мы проводим Олега Павловича и потом поговорим", – цитирует Золотовицкого МК.

Вообще, как говорят, помимо Золотовицкого, в письме есть еще ряд громких фамилий. Это Евгений Миронов и Константин Богомолов. "Понятно, что за Золотовицким – мхатовцы и частично спонсоры театра, но нет сильных лоббистов. У Миронова – большой аппаратный вес, но нет опыта управления стационарной труппой (в Театре Наций артисты работают по контрактам). Богомолов не имеет опыта управления. Старается, но максимум, на что может претендовать по весу", – считают театроведы.

Ходят слухи, что серьезный шанс стать руководителем прославленной труппы есть и у некоего "молодого успешного режиссера, который возродил и сделал лучшим один из московских театров, с большим опытом руководства большим стационарным коллективом". Очевидно, речь идет о Евгении Писареве, который поднял на высокий уровень Театр имени Пушкина.