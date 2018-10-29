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Культура

Стартует новый сезон сериала "Ольга"

Сериал "Ольга" (2016-2018)
Поклонники с нетерпением ждут очередных серий. Дата выхода третьего сезона сериала "Ольга" намечена на 6 ноября этого года. 
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Исполнительница главной роли Яна Троянова рассказала о том, что будет с героиней в новых сериях и с какими трудностями ей пришлось столкнуться. Оказывается, актриса чуть не пострадала на съемках третьего сезона сериала "Ольга".

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Яна Александровна Троянова

Яна Александровна Троянова актриса

Работа группы началась зимой, и, по словам Трояновой, артистам пришлось тяжко. "Мы, конечно, до сих пор в шоке. Все отморозились, лечились потом долго, но умудрились в зимней одежде доснять все же в июне третий сезон", – цитирует ее StarHit.ru.

Расслабиться не давали и режиссеры. "На съемках подходил режиссер и ведро воды на голову выливал, если не так играла", – отметила Яна.

Актриса очень волнуется и надеется, что продолжение сериала "Ольга" всем понравится. По ее словам, с главной героиней "все будет смешно и трогательно".

Главная мысль, которую хотели донести до зрителей создатели сериала и артисты, – это возможность принять и полюбить жизнь такой, какая она есть. Что касается Ольги, она попытается принять свою семью.

Будет ли четвертый сезон, пока не известно. По словам Яны Трояновой, это зависит от успеха третьего. 

Автор: Людмила Фоканова29 октября 2018, 10:27

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