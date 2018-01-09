Трясущего кошельком Питта поставили на место

Знаменитый актер Брэд Питт готов был выложить за просмотр "Игры престолов" в компании звезды саги Эмилии Кларк 120 тысяч долларов. Однако его перещеголял на торгах бизнесмен.

Инициатором благотворительного аукциона Sean Penn & Friends Haiti Rising Gala стал актер Шон Пенн. Артист организовал его в пользу жертв землетрясения на Гаити.

Одним из лотов торгов стало свидание с Эмилией Кларк, известной по роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов". Актриса была готова провести вечер с щедрым жертвователем за просмотром телесаги, передает сайт "Комсомольская правда".

Первоначальная цена лота составляла 20 тысяч долларов, пока в дело не вмешался Брэд Питт. Он сразу поднял ставки до 80 тысяч долларов, но потом сам же поднял ее до 90 тысяч, судя по всему, решив покрасоваться перед коллегами.

Голливудский красавчик выиграл бы лот, но в торг вступил актер из "Игры престолов" Кит Харрингтон, сообщает TMZ.com. Он поднял ставку еще больше. И тогда Питт предложил за встречу с Эмилией целых 120 тысяч долларов.

Однако трясущего кошельком актера поставил на место бизнесмен, предложивший за вечер с артисткой 160 тысяч долларов. Он-то и стал победителем аукциона.

На благотворительном вечере также присутствовали Арнольд Шварценеггер, Леонардо Ди Каприо, Конни Бриттон, Лена Данэм и Патриция Аркетт. Аукцион Sean Penn & Friends Help Haiti Home Gala проходит в шестой раз.