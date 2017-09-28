Брэд Питт наплевал на мольбы своей 95-летней бабушки

Стало известно о смерти 95-летней бабушки Брэда Питта Бэтти Расселл. Самое печальное в этой истории, что голливудский актер не нашел возможности навестить родственницу, хотя она молила о встрече в течение десяти лет.

95-летняя Бэтти Расселл является бабушкой Брэда Питта по отцовской линии. Дожив до весьма преклонного возраста, женщина сохранила ясность рассудка, была общительна и подвижна. Ее регулярно навещали сестры, живущие неподалеку. Им, кстати, Бэтти часто жаловалась на то, что к ней не приезжает любимый внук. При этом Расселл через родственниц буквально умоляла Брэда Питта навестить ее, потому что очень соскучилась.

Однако голливудский актер не только не приезжал, но даже не звонил бабушке. Родственники не виделись порядка десяти лет. По словам тети актера, Брэд Питт приезжал в последний раз в к бабушке аж в 2008 году. Это произошло незадолго до появления на свет детей Питта и Анджелины Джоли Нокса и Вивьен.

А вот бабушка, по свидетельству родственницы, очень часто вспоминала про Питта. Отсутствие именитого внука Бэтти Расселл оправдывала его чрезвычайной занятостью. Тем не менее, свое одиночество женщина скрашивала в общении с другими стариками, ведь несколько лет назад, когда ее здоровье несколько ухудшилось, Бэтти поместили в Дом престарелых.

Публикация от Bradpitfans& (@bradpitfans) Сен 27 2017 в 11:51 PDT

Говорят, это было совсем не элитное учреждение. Инспекция, которая проводила осмотр помещения в 2016 году, выявила много недочетов. В итоге, оказалось, что условия проживания и уход за пациентами значительно ниже среднего уровня, передает Daily Mail. Однако это обстоятельство не обеспокоило Брэда Питта.

Разумеется, вся эта ситуация не лучшим образом сказалась на репутации голливудского актера. Многочисленные поклонники были обескуражены информацией о бездействии артиста. Некоторые и вовсе заявили, что актер наплевал на свою родственницу. Впрочем, нашлись те, кто оправдал поведение Питта. Дескать, это его выбил из колеи развод с Анджелиной Джоли.

Напомним, одна из самых красивых голливудских пар заявила о разводе в сентябре прошлого года. Джоли и Питт поженились в августе 2014-го, прожив до этого вместе 10 лет. У них шестеро детей: трое приемных и трое биологических. Инициатором развода стала Джоли, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом.

