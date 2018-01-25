Артисты скорбят о Людмиле Сенчиной

Смерть Людмилы Сенчиной стала настоящим ударом для многих артистов. Лев Лещенко низко поклонился всем близким певицы.

Утром 25 января в одной из больниц Санкт-Петербурга скончалась Людмила Сенчина. Последние полтора года артистка боролась с болезнью. Ей было 67 лет.

Смерть певицы стала ударом для ее коллеги Александра Маршала. "Я просто в шоке. Просто как человек она была очень... Когда мне было плохо, она мне звонила – не знаю, как она узнавала это – и говорила: "Саня, как там у тебя? Я чувствую, что у тебя что-то такое происходит..." Не могу передать словами", – рассказал популярный исполнитель.

Лев Лещенко признался, что для него уход Людмилы Сенчиной стал большой потерей. "Очень грустное событие, печальное, потому что, во-первых, она была близким человеком по жанру, в котором мы работали, и вообще по жизни... Я переживаю... Это большая утрата для близких, родных, коллег, друзей. Ее очень любили, она была всенародной любимицей. Человек разножанровый. Пела в фильмах, написала огромное количество эстрадных песен, которые олицетворяли нашу эпоху", – отметил артист.

Он выразил надежду, что потомки будут помнить творчество Сенчиной. "Сегодня единственное утешение – я надеюсь, ее образ сохранится в нашей памяти, ее песни будут долго с удовольствием слушать почитатели. Я низко кланяюсь ее родным и близким, и дай бог нам всем пережить это", – цитирует Лещенко РЕН ТВ.

Не осталась в стороне и легендарная исполнительница Эдита Пьеха. Она подчеркнула: "Это была очень яркая личность, красивая женщина с прекрасным голосом. Мы лично не были знакомы, в концертах только встречались. Выражаю свои соболезнования". Позже выяснилось, что причиной смерти Людмилы Сенчиной стал рак.