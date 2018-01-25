Пять полюбившихся песен Людмилы Сенчиной

Не стало обаятельной, женственной и талантливой певицы, чей голос, похожий на колокольчик, любим несколькими поколениями. Dni.Ru собрали самые известные и полюбившиеся слушателю композиции.

"Полевые цветы"

Песня на музыку Раймонда Паулса и стихи Анатолия Ковалева стала одной из самых любимых у советских и современных меломанов. "А ромашки из солнца и снега... Сколько нежности, романтики, любви в простой песне. Прекрасный голос, прекрасная женщина, прекрасные слова и мелодия", "Песня из детства. Жаль, что сейчас ее не исполняют", – отметили пользователи Сети.

"Любовь и разлука"

Эта композиция стала главным хитом в одноименном альбоме артистки. Музыка Исаака Шварца, слова Булата Окуджавы. "Как прочувствовала, как прожила песню Людмила Сенчина... Мурашки бегут-бегут-бегут, плюс ком в горле. Кристальной чистоты голос, выдающаяся певица", "Эталонное исполнение во всех отношениях до сих пор. Спасибо!﻿" – подчеркнули поклонники творчества певицы.

"Сладка ягода"

Песня "Сладка ягода" была написана композитором Евгением Птичкиным на стихи Роберта Рождественского для фильма режиссера Евгения Матвеева "Любовь земная", снятого по роману Петра Проскурина "Судьба" (1972). В картине ее исполняет Ольга Воронец. В дальнейшем "Сладку ягоду" пели Валентина Толкунова, Людмила Сенчина, Мария Пахоменко и даже Аркадий Северный.

"Лесной олень"

Песня композитора Евгения Крылатова на стихи Юрия Энтина из кинофильма "Ох уж эта Настя", вышедшего на экраны в 1972 году. По словам Энтина, идея текста пришла ему в голову после прочтения заметки о том, что в магазин "Березка" забежал олень. Композицию исполняли многие отечественные певцы, в том числе Сенчина.

"У твоего окна"

Песня на музыку и слова Игоря Талькова. Впервые вышла в 1986 году на пластинке "Игорь Тальков" и спета дуэтом с Людмилой Сенчиной. Широкую известность композиция получила после исполнения Тальковым на фестивале "Песня года" в 1988 году.