Российский гений произвел фурор в Париже

26-летний выпускник музыкальной школы имени Гнесиных и Кливлендского института музыки, многократный лауреат международных конкурсов и престижных музыкальных премий выступил в столице Франции с сокращенной версией своего альбома Chopin Evocations.

Как сообщила парижская пресса, 15 января концертный зал Парижской филармонии был переполнен настолько, что пришлось поставить еще сотню стульев для того, чтобы вместить всю публику на вечере пианиста.

"У него есть все, и даже больше. То, что он делает своими руками, с технической точки зрения, невероятно. Я никогда не слышала ничего подобного", – отозвалась о Трифонове еще в 2011 году член жюри конкурса имени Шопена, знаменитая аргентинская пианистка Марта Аргерих.

В Париже российский виртуоз только подтвердил свое реноме. "Нет нужды говорить, что в случае Трифонова понятия воли и, тем более, усилия не существует. Ни настороженного внимания, ни воинственного разбега: вполоборота, склонившись над фортепиано, пианисту достаточно быть великолепной машиной для игры", – написал критик в парижском издании Le Monde. Музыкальный обозреватель газеты сравнивает игру российского музыканта с "пеной" в молекулярной кухне и находит ее чистоту непостижимой.

We are incredibly proud to announce the new Chopin album by pianist Daniil Trifonov which will be released on October 6. Stay tuned! pic.twitter.com/DEh2dxBSr0