Бабушка продала квартиру ради Мацуева

Российский пианист Денис Мацуев рассказал президенту России Владимиру Путину о том, что его бабушка продала свою квартиру ради его будущего. Глава государства заявил, что выделит деньги на поддержание талантливой молодежи.

Мацуев принял участие в совещании по вопросам поддержки талантливых молодых людей в сфере искусства. Общаясь с Путиным, пианист рассказал историю о том, как его бабушка продала свою квартиру ради того, чтобы он смог вместе с семьей переехать в Москву и продолжить там обучение. От продажи жилья родные Мацуева выручили 15 тысяч долларов, передает РБК.

Президент России Владимир Путин будет выделять дополнительно по 1 млрд руб. в год на расширение системы грантов президента для поддержки талантливой молодежи. Об этом российский лидер заявил на совещании по вопросам поддержки талантливых молодых людей в сфере искусства, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Это нужно для того, чтобы молодые талантливые люди "могли бы совершать первые шаги, не думать о том, где достать деньги", пояснил президент. Вторая часть этого гранта будет направлена на поиск молодых талантов.

Ранее Мацуев рассказал о непростой истории своего пути к успеху в интервью ТАСС. Пианист признался, что смог продолжить обучение музыке в Москве благодаря тому, что его бабушка продала квартиру в Иркутске.

"Решение принимали всей семьей. Папа с мамой ныряли с головой в такую неизвестность, что сложно представить. Никто не давал гарантий, будет ли из авантюры толк", – рассказал тогда Мацуев.

По словам пианиста, его родители вовремя поняли, что он местный уровень и необходимо было двигаться вперед. Мацуев также подчеркнул, что многие талантливые музыканты останавливаются в развитии именно из-за страха рискнуть и сделать шаг вперед. "Да, неизвестность страшит, но необходимо себя пересиливать, если рассчитываешь добиться чего-то серьезного в будущем", – подчеркнул он.