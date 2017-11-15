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Культура

Концерт Гергиева и Мацуева в США обернулся скандалом

Денис Мацуев. Фото: facebook.com/matsuevd
Около знаменитого Карнеги-холла в Нью-Йорке прошла акция протеста. Это случилось перед выступлением оркестра Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева.
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Оркестр, а также известный российский пианист Денис Мацуев выступают в Карнеги-холле 14-15 ноября. Накануне первого выхода музыкантов на сцену произошел скандал.

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К зданию концертного зала вечером 14 ноября пришли около 20 человек с плакатами, передает РИА Новости. На транспарантах критиковалась позиция дирижера Гергиева и пианиста Мацуева в отношении Украины.

Отметим, что симфонический оркестр Мариинки завершил концертами в Вашингтоне и Нью-Йорке крупнейший гастрольный тур сезона, охвативший 13 городов США и Канады. Так, 12 ноября коллектив выступил на сцене главного театрально-концертного комплекса Вашингтона – Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, сообщает ТАСС.

Оркестр под управлением Валерия Гергиева. Фото: instagram.com/v_gergiev

Американцам была представлена программа, в которую вошел концерт для фортепиано с оркестром 26-летнего российского пианиста и композитора Даниила Трифонова. Это произведение впервые исполнялось на Восточном побережье США. Также меломанам пришлось по вкусу сочинение "Завод. Музыка машин" советского композитора Александра Мосолова. Публика услышала и симфоническую поэму Рихарда Штрауса "Дон Жуан", и Симфонию №6 Сергея Прокофьева.

Вечером 13 ноября музыканты выступили в Вашингтоне еще раз – в Национальном кафедральном соборе. Петербуржцы дали "Концерт единства", призванный способствовать сближению россиян и американцев.

Автор: Людмила Фоканова15 ноября 2017, 08:52
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