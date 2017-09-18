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Путин скорбит в связи с кончиной Соткилавы

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким одного из выдающихся оперных певцов современности Зураба Соткилавы, скончавшегося 18 сентября на 81-м году жизни. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Уважаемые Элисо Максимовна, Теа Зурабовна и Кетеван Зурабовна, в этот скорбный час примите мои глубокие соболезнования, искренние слова поддержки и сочувствия. Зураб Лаврентьевич Соткилава прошел большой жизненный, профессиональный путь, блестяще реализовал свое дарование, по праву снискал славу выдающегося оперного певца современности", – написал в своей телеграмме президент России Владимир Путин.

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Коллеги и благодарная публика ценили певца за вокальное мастерство, артистическое обаяние и беззаветную любовь к музыке. Зураб Соткилава оставил богатое творческое наследие, воспитал талантливых учеников, внес уникальный вклад в развитие отечественного исполнительского искусства. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах, отметил президент.

Зураб Соткилава искренне считал, что смог победить болезнь, ранее сообщали Dni.Ru. Еще в 2015 году певец рассказывал, что излечился: "Я себя чувствую хорошо. Буквально вчера закончил химиотерапию, был обследован. Были и компьютерная томография, и анализ крови – все чисто... Я победил рак, но эта болезнь, правда, коварна, и где она выскочит, никто не знает". В апреле 2017 года Соткилава снова был госпитализирован.

Зураб Соткилава родился в 1937 году в Сухуми, окончил Тбилисскую консерваторию, выступал в Грузинском театре оперы и балета, стажировался в миланском Ла Скала. С 1973 года Соткилава стал выступать в Большом театре в Москве, начав с партии Хосе в опере "Кармен". Народный артист СССР позже стал преподавать в Московской консерватории, вырастил плеяду оперных певцов. 18 сентября 2017 года талантливого педагога и великого артиста не стало. 

Автор: Алексей Минин18 сентября 2017, 19:14

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