Путин скорбит в связи с кончиной Соткилавы

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким одного из выдающихся оперных певцов современности Зураба Соткилавы, скончавшегося 18 сентября на 81-м году жизни. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемые Элисо Максимовна, Теа Зурабовна и Кетеван Зурабовна, в этот скорбный час примите мои глубокие соболезнования, искренние слова поддержки и сочувствия. Зураб Лаврентьевич Соткилава прошел большой жизненный, профессиональный путь, блестяще реализовал свое дарование, по праву снискал славу выдающегося оперного певца современности", – написал в своей телеграмме президент России Владимир Путин.

Коллеги и благодарная публика ценили певца за вокальное мастерство, артистическое обаяние и беззаветную любовь к музыке. Зураб Соткилава оставил богатое творческое наследие, воспитал талантливых учеников, внес уникальный вклад в развитие отечественного исполнительского искусства. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах, отметил президент.

Зураб Соткилава искренне считал, что смог победить болезнь, ранее сообщали Dni.Ru. Еще в 2015 году певец рассказывал, что излечился: "Я себя чувствую хорошо. Буквально вчера закончил химиотерапию, был обследован. Были и компьютерная томография, и анализ крови – все чисто... Я победил рак, но эта болезнь, правда, коварна, и где она выскочит, никто не знает". В апреле 2017 года Соткилава снова был госпитализирован.

Путин: Соткилава по праву снискал славу выдающегося оперного певца современностиhttps://t.co/TpfOzGYtUN pic.twitter.com/4urxj6JXAK — ТАСС (@tass_agency) 18 сентября 2017 г.

Зураб Соткилава родился в 1937 году в Сухуми, окончил Тбилисскую консерваторию, выступал в Грузинском театре оперы и балета, стажировался в миланском Ла Скала. С 1973 года Соткилава стал выступать в Большом театре в Москве, начав с партии Хосе в опере "Кармен". Народный артист СССР позже стал преподавать в Московской консерватории, вырастил плеяду оперных певцов. 18 сентября 2017 года талантливого педагога и великого артиста не стало.