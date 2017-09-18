Путин скорбит в связи с кончиной Соткилавы
"Уважаемые Элисо Максимовна, Теа Зурабовна и Кетеван Зурабовна, в этот скорбный час примите мои глубокие соболезнования, искренние слова поддержки и сочувствия. Зураб Лаврентьевич Соткилава прошел большой жизненный, профессиональный путь, блестяще реализовал свое дарование, по праву снискал славу выдающегося оперного певца современности", – написал в своей телеграмме президент России Владимир Путин.
Коллеги и благодарная публика ценили певца за вокальное мастерство, артистическое обаяние и беззаветную любовь к музыке. Зураб Соткилава оставил богатое творческое наследие, воспитал талантливых учеников, внес уникальный вклад в развитие отечественного исполнительского искусства. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах, отметил президент.
Зураб Соткилава искренне считал, что смог победить болезнь, ранее сообщали Dni.Ru. Еще в 2015 году певец рассказывал, что излечился: "Я себя чувствую хорошо. Буквально вчера закончил химиотерапию, был обследован. Были и компьютерная томография, и анализ крови – все чисто... Я победил рак, но эта болезнь, правда, коварна, и где она выскочит, никто не знает". В апреле 2017 года Соткилава снова был госпитализирован.
Путин: Соткилава по праву снискал славу выдающегося оперного певца современностиhttps://t.co/TpfOzGYtUN pic.twitter.com/4urxj6JXAK— ТАСС (@tass_agency) 18 сентября 2017 г.
Зураб Соткилава родился в 1937 году в Сухуми, окончил Тбилисскую консерваторию, выступал в Грузинском театре оперы и балета, стажировался в миланском Ла Скала. С 1973 года Соткилава стал выступать в Большом театре в Москве, начав с партии Хосе в опере "Кармен". Народный артист СССР позже стал преподавать в Московской консерватории, вырастил плеяду оперных певцов. 18 сентября 2017 года талантливого педагога и великого артиста не стало.
После потери ребенка бывшая девушка Прохора Шаляпина пошла вразнос
Пользователи Сети кипят от возмущения
Певица притворилась зрячей во избежание пересудов
Президент России не посетит сессию Генассамблеи ООН