Как рак убивал Зураба Соткилаву

18 сентября ушел из жизни солист Большого театра Зураб Соткилава: причиной смерти всемирно известного артиста называют рак поджелудочной железы. Онкологи считают этот вид онкологии самым коварным и трудноизлечимым.

В большинстве случаев рак поджелудочной железы удается обнаружить только на последних стадиях. Поэтому у специалистов этот вид онкологии считается коварным и практически неизлечимым.

По мнению специалистов, возникновению заболевания способствуют несколько факторов. В их числе – возраст, особенно выше 65 лет, курение (при стаже курильщика более 20 лет вероятность этого вида онкологии повышается втрое), ожирение, сидячий образ жизни, диабет и панкреатит, цирроз печени. Также называют наследственность: если в семье уже были случаи рака поджелудочной железы, вероятность проявления этого заболевания существенно возрастает.

При раке поджелудочной железы пациент быстро утомляется, чувствует себя слабым, зачастую сильно теряет в весе. У него болит в верхней и средней части живота, стреляет, тянет и отдает в спину. Поскольку часто болезнью бывает задета печень, желтеет кожа и белки глаз, моча становится темнее, учащаются позывы к посещению туалета.

Из-за того что раннее обнаружение болезни затруднено, методов ее лечения немного. Это, конечно же, оперативное вмешательство, при котором удаляют часть поджелудочной и соседствующих пораженных органов. Показаны также уничтожающие раковые клетки химио– и лучевая терапии. Но чаще онкологи вынуждены оказывать лишь паллиативную помощь – или, другими словами, облегчать страдания пациента.

Зураб Соткилава искренне считал, что смог победить болезнь. Еще в 2015 году певец рассказывал, что излечился: "Я себя чувствую хорошо. Буквально вчера закончил химиотерапию, был обследован. Были и компьютерная томография, и анализ крови – все чисто. За время этой болезни и процедур я получил огромное количество пожеланий, много свечей было зажжено в церквях, люди помолились за меня, и я благодарю всех. Я победил рак, но эта болезнь, правда, коварна, и где она выскочит, никто не знает". Но в апреле 2017 года Соткилава снова был госпитализирован.

Зураб Соткилава родился в 1937 году в Сухуми. После окончания Тбилисской консерватории выступал в Грузинском театре оперы и балета, стажировался в миланском Ла Скала. С 1973 года Соткилава стал выступать в Большом, начав с партии Хосе в опере "Кармен". Преподавал в Московской консерватории. 18 сентября 2017 года талантливого педагога и великого артиста не стало. Ему было 80 лет.